Россия намерена сократить число рейсов в Турцию. Но дело не в коронавирусе

Россия и Турция обсуждают возможность сокращения авиарейсов между государствами.
Снизить интенсивность авиасообщения стороны планируют в связи с завершением туристического сезона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из турецких авиакомпаний.
— Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение, — сказал собеседник «Интерфакса». — Зимой поток туристов всё же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве заявила, что 90% российских туристов, которые вернулись из путешествия с коронавирусом, привезли его из Турции.
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