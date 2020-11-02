Россия намерена сократить число рейсов в Турцию. Но дело не в коронавирусе

Россия и Турция обсуждают возможность сокращения авиарейсов между государствами.



Снизить интенсивность авиасообщения стороны планируют в связи с завершением туристического сезона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из турецких авиакомпаний.



— Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение, — сказал собеседник «Интерфакса». — Зимой поток туристов всё же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические.

