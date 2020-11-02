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Россия намерена сократить число рейсов в Турцию. Но дело не в коронавирусе

Ранее Роспотребнадзор объявил, что 90% всех ввезённых случаев ковида с сентября — из Турции

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Первыми под ограничения пойдут чартеры

Первыми под ограничения пойдут чартеры

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Россия и Турция обсуждают возможность сокращения авиарейсов между государствами.

Снизить интенсивность авиасообщения стороны планируют в связи с завершением туристического сезона. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в одной из турецких авиакомпаний.

— Изучается вопрос на взаимной основе о снижении интенсивности полетов. В первую очередь это может затронуть чартерное авиасообщение, — сказал собеседник «Интерфакса». — Зимой поток туристов всё же ниже, чем летом, поэтому чартеры загружаются меньше. Спрос на такие перевозки падает, число рейсов сокращается. Причины исключительно экономические.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании Координационного совета при правительстве заявила, что 90% российских туристов, которые вернулись из путешествия с коронавирусом, привезли его из Турции.

— В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных (90%) — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики, — заявила Анна Попова. — Здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой Республики.

Напомним, Россия открыла границы с Турцией 1 августа. На данный момент там успели побывать 1,5 миллиона человек. На сегодняшний день, по данным института Хопкинса, в Турции выявлено 377 тысяч случаев заболевания COVID-19 (прирост 2106 человек за минувшие сутки), 325 тысяч человек выздоровели, 10 326 — умерли.

В России, по информации оперативного штаба, с начала пандемии выявлено 1 655 038 случаев коронавируса — плюс 18 257 человек за сутки. 28 473 человека скончались, 1 236 033 — выздоровели.

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COVID-19Турцияавиасообщениепутешествиякоронавирус
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