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Нас опять закроют? 90% туристов с COVID-19 привезли его из Турции

Глава Роспотребнадзора уже предложила правительству «принять меры»

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На данный момент в Турции успели побывать 1,5 миллиона российских туристов

На данный момент в Турции успели побывать 1,5 миллиона российских туристов

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90% российских туристов, которые вернулись из путешествия с коронавирусом, привезли его из Турции. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

— В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных (90%) — это лица, вернувшиеся из Турецкой республики, — заявила Анна Попова. — Здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой республики.

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«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что число авиарейсов между РФ и Турцией уже планируют сократить.

Россия открыла границы с Турцией 1 августа. На данный момент там успели побывать 1,5 миллиона человек.

Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на данный момент в больницах Турции находится 31 российский турист, 87 человек изолированы по месту отдыха, 11 путешественников из России умерли от коронавируса.

На сегодняшний день, по данным института Хопкинса, в Турции выявлено 377 тысяч случаев заболевания COVID-19 (прирост 2106 человек за минувшие сутки), 325 тысяч человек выздоровели, 10 326 — умерли.

В России, по данным оперативного штаба, с начала пандемии выявлено 1 655 038 случаев коронавируса — плюс 18 257 человек за сутки. 28 473 человека скончались, 1 236 033 — выздоровели.

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COVID-19Турцияграницыпутешествиякоронавирус
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