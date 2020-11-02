Нас опять закроют? 90% туристов с COVID-19 привезли его из Турции

90% российских туристов, которые вернулись из путешествия с коронавирусом, привезли его из Турции. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
— В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных (90%) — это лица, вернувшиеся из Турецкой республики, — заявила Анна Попова. — Здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой республики.
«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщает, что число авиарейсов между РФ и Турцией уже планируют сократить.
Россия открыла границы с Турцией 1 августа. На данный момент там успели побывать 1,5 миллиона человек.
Ранее посол РФ в Турции Алексей Ерхов заявил, что на данный момент в больницах Турции находится 31 российский турист, 87 человек изолированы по месту отдыха, 11 путешественников из России умерли от коронавируса.
На сегодняшний день, по данным института Хопкинса, в Турции выявлено 377 тысяч случаев заболевания COVID-19 (прирост 2106 человек за минувшие сутки), 325 тысяч человек выздоровели,
В России, по данным оперативного штаба, с начала пандемии выявлено