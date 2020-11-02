Нас опять закроют? 90% туристов с COVID-19 привезли его из Турции

90% российских туристов, которые вернулись из путешествия с коронавирусом, привезли его из Турции. Об этом на заседании Координационного совета при правительстве заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.



— В нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных (90%) — это лица, вернувшиеся из Турецкой республики, — заявила Анна Попова. — Здесь, очевидно, необходимо обсудить это и предложить определенные меры. Потому что основной ввоз — 90% всех ввезенных случаев из-за рубежа — это ввоз из Турецкой республики.

