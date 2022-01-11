Будут ли крещенские морозы? Изучаем прогнозы на вторую половину января

В начале января новосибирцы столкнулись с резкими перепадами температур. То потепление до нуля, то морозы до -27 градусов. Какой будет его вторая половина? И ждут ли нас крещенские морозы? Изучаем прогнозы синоптиков и сервисов.
— Сейчас уточняется прогноз. Предполагается выше нормы на
По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, который дает прогноз на неделю, в выходные в город вернется тепло. Дневные температуры составят
Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам потепление с 15 по 20 января. В эти дни дневная температура будет не ниже -10 градусов, а ночью
Сервис Gismeteo прогнозируют более теплую погоду. По его данным,
Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.