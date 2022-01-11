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Будут ли крещенские морозы? Изучаем прогнозы на вторую половину января

Температура может подняться до +1 градуса

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По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, в выходные в город вернется тепло

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, в выходные в город вернется тепло

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В начале января новосибирцы столкнулись с резкими перепадами температур. То потепление до нуля, то морозы до -27 градусов. Какой будет его вторая половина? И ждут ли нас крещенские морозы? Изучаем прогнозы синоптиков и сервисов.

— Сейчас уточняется прогноз. Предполагается выше нормы на 2–4 градуса. Осадки в отдельные дни. Пока не холодный месяц ожидается, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.

По данным сайта Новосибирского гидрометцентра, который дает прогноз на неделю, в выходные в город вернется тепло. Дневные температуры составят -1... -4 градуса. Ночью около -6... -7 градусов.

Потепление придет уже в эти выходные

Потепление придет уже в эти выходные

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Сервис «Яндекс.Погода» обещает новосибирцам потепление с 15 по 20 января. В эти дни дневная температура будет не ниже -10 градусов, а ночью -13... -15 градусов. При этом в январе больше не ожидается снегопадов. С 21 января начнется похолодание. К концу месяца дневная температура в среднем составит -17... -18 градусов. Ночью около -21 градуса. По данным сервиса, в Крещение будет не холодно. Ночью -13 градусов, а днем около -10 градусов.

К концу месяца дневная температура в среднем составит <nobr class="_">-17... -18</nobr> градусов

К концу месяца дневная температура в среднем составит -17... -18 градусов

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Сервис Gismeteo прогнозируют более теплую погоду. По его данным, 16 января в городе днем будет +1 градус, а 17 января0 градусов. Крещенских морозов не будет. Днем 19 января -7 градусов, а ночью около -8 градусов. Конец месяца ожидается более холодным. В среднем дневные температуры составят -11... -15 градусов, а ночью около -14... -17 градусов. При этом снегопады ожидаются только с 25 января.

Снегопады ожидаются только с 25 января

Снегопады ожидаются только с 25 января

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Какой будет зима в этом году? Когда в Новосибирск придут настоящие холода? Мы изучили вероятные прогнозы Гидрометцентра России и популярных сервисов погоды.

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