Будут ли крещенские морозы? Изучаем прогнозы на вторую половину января

В начале января новосибирцы столкнулись с резкими перепадами температур. То потепление до нуля, то морозы до -27 градусов. Какой будет его вторая половина? И ждут ли нас крещенские морозы? Изучаем прогнозы синоптиков и сервисов.



— Сейчас уточняется прогноз. Предполагается выше нормы на 2–4 градуса. Осадки в отдельные дни. Пока не холодный месяц ожидается, — сообщила корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова.