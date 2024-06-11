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Дороги и транспорт проблема Банкроты, депутаты и черный список ФАС: кто отвечает за километры новосибирских дорог — разбираем рейтинг Минтранса

Банкроты, депутаты и черный список ФАС: кто отвечает за километры новосибирских дорог — разбираем рейтинг Минтранса

Городские улицы оказались под опекой худших дорожников по версии ведомства

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В Минтрансе назвали причины проблем с качеством дорог

В Министерстве транспорта Новосибирской области составили список дорожных организаций, которые в 2024 году имеют гарантийные обязательства. В список вошли 43 организации, и их разделили на четыре списка по качеству работ — часть подрядчиков попала в красную зону, у них замечаний больше всего. В ведомстве рассказали, к кому вообще не возникало претензий, а у кого количество замечаний перевалило за сотню. НГС узнал, кто попал в список «плохишей», какие дороги они чинили и сколько заработали за последний год.

Почему всё плохо

По итогу расследований Минтранса и подрядчиков некоторые начальники, виновные в ошибках, лишились премий и получили штрафы

Доклад о гарантийном ремонте Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский озвучил в начале июня на оперативном совещании у губернатора Новосибирской области. Всего в регионе около 500 дорожных объектов сегодня находятся на гарантии.

— Из 448 объектов БКД (то есть построенных по проекту «Безопасные качественные дороги». — Прим. ред.) находятся на гарантии 295 региональных объектов и 153 дороги местного значения. Замечания выявлены у 245 объектов. По результатам анализа замечаний можно выделить две группы: незначительные, которые не влияют на безопасность дорог, и значительные. Проведенный анализ показал снижение веса значительных замечаний в 2024 году, — рассказал глава ведомства.

Больше всего замечаний выявили на объектах 2020 года. Многие, по мнению Минтранса, связаны с низким уровнем содержания дорог. Особенно портится покрытие осенью и весной, когда температура переходит через ноль. Ухудшает ситуацию и агрессивный реагент, который используют зимой.

— Реагент также является причиной нарушения покрытий пешеходных ограждений, стоек дорожных знаков и элементов дорожных ограждений. Износ дорожной разметки вызван в значительной мере неправильным выбором технологии содержания работ в зимний период, — добавил Анатолий Костылевский.

Много дефектов возникает также из-за просадки находящихся под дорогами подземных камер, колодцев и инженерных коммуникаций, у которых и так значительный износ. Часто, по словам министра, появляются проблемы с просадкой колодцев в местах, где были аварийные разрытия, — это не соответствует условиям гарантийного ремонта. Он посоветовал провести работу с ресурсоснабжающими организациями, чтобы улучшить качество ремонта разрытий.

В 2023 году власти вместе с подрядчиками проводили расследование по дефектам. Самыми популярными причинами стали несоответствие скорости распределения асфальтобетонной смеси и скорости движения уплотняющей техники. Из-за этого укладочная смесь становится более пористой и уже не соответствует проекту. На работу подрядчиков также влияли сбои работы автоматики и асфальтоукладчиков — уклоны и толщина перестают соответствовать проекту. Кроме того, во время ремонта техника нередко ломается.

— Часто выявляем, что есть несоблюдение графика доставки, что не учитывает загруженность дорог, в том числе по Новосибирску. А также прибытие асфальтобетонной смеси на место в момент, когда укладочная техника не готова к производству работ, — перечислил Анатолий Костылевский.

Специалисты Министерства транспорта дополнительно проинструктировали персонал среднего звена подрядчиков, чтобы улучшить качество дорог. В этом году также увеличили количество работы по независимому контролю.

— Особое внимание следует уделить текущему содержанию дорожных сетей. Так, выполненная в 2023 году заливка трещин на улице Станционной показала свою эффективность — мэрии города Новосибирска рекомендуется максимально распространить данную практику, — посоветовал министр транспорта Новосибирской области

Список хорошистов: областные подрядчики и компания депутата

На дорогах часто появляются дефекты из-за плохого содержания

В Министерстве транспорта составили рейтинг подрядчиков с еще действующими в 2024 году гарантийными обязательствами, разделив его на четыре категории. В первых строках таблицы, в «зеленой» зоне — компании, у кого мало объектов на гарантии, от 1 до 3, и совсем без замечаний к работе. Во вторую категорию — «желтую» — попали подрядчики, у которых замечаний мало, но есть и такие, у кого число объектов (и зачастую замечаний) уже перевалило за десяток.

Например, «Маслянинское ДРСУ» гарантийно отвечает за 70 объектов, к трем из них у властей нашлось девять претензий.

По данным «Контур.Фокуса», компания появилась в 2017 году. Генеральным директором является Сергей Просеков, он же владеет 50% компании. Второй половиной компании владеет Андрей Тютюнник. На конец 2023 года выручка организации составила 268,5 миллиона рублей, а чистая прибыль — 813 тысяч. За семь лет существования «Маслянинское ДРСУ» заключило 37 госконтрактов на 1,8 миллиарда рублей.

Всего в рейтинге Минтранса 43 компании, НГС выделил из них 12 крупных подрядчиков

Также в списке компаний с минимумом проблем оказался «СтройДорСиб», у которого на гарантии остается 10 участков: восемь из них оказались без замечаний, еще по двум в Минтрансе выявили два замечания.

Компания появилась в 2004 году и за время своего существования заключила 85 госконтрактов на общую сумму в 2,6 миллиарда рублей. В последние годы «СтройДорСиб» ремонтирует дороги в Куйбышевском районе. Учредитель и директор компании — Александр Бузениус. На конец 2023 года выручка компании составила 257,9 миллиона, а чистая прибыль — 960 тысяч.

Еще за 33 участка дорог гарантийную ответственность несет компания «Новосибирскагропромдорстрой». По данным Министерства транспорта Новосибирской области, ведомство вынесло всего 8 замечаний к 8 ее объектам — на остальных 25 недочетов не обнаружено.

На конец 2023 года «Новосибирскагропромдорстрой» зарегистрировал выручку в 1,3 миллиарда рублей и чистую прибыль в 76,6 миллиона. Организация работает с 2005 года, ею руководит Сергей Денисов. Большей частью компании — 86,5% — владеет Александр Барсуков, его Ф. И. О. полностью совпадают с именем депутата Законодательного собрания Новосибирской области от «Единой России». Также в состав учредителей входят Закейвла Садыков (7,4%), Наталия Куземченко (3,9%) и Сергей Денисов (2,2%).

За время своего существования, по данным «Контур.Фокуса», компания заключила 624 контракта на 12,1 миллиарда рублей. В основном заказчиком выступает ТУАД, а работы идут в области.

Подрядчики с миллиардными доходами и банкроты

Некоторые компании из числа дорожных подрядчиков уже успели обанкротиться

В «оранжевом» списке оказались компании, которые ремонтируют дороги в самом Новосибирске, а не только в области. Например, у ООО «СтройСити» действующие гарантийные обязательства по 33 объектам, из них половина — 18 объектов — с замечаниями, всего было вынесено 54 замечания.

Компания существует с 2006 года и за время работы успела заключить 128 контрактов на 4,7 миллиарда рублей. Директор компании Максим Клипиков, а единственный владелец — Техран Алиев. На конец 2023 года выручка компании составила 1,3 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 10,1 миллиона.

В этом году «СтройСити» должен отремонтировать улицы Гоголя, Авиастроителей и Урицкого. В 2022 году по сумме заключенных контрактов компания обошла всех конкурентов, получив подрядов на 161,9 миллиона рублей. Тогда компания должна была отремонтировать Троллейную, Новогоднюю, Геодезическую и Космическую.

Ранее «Стройсити» получал контракты от ТУАД, Новосибирского УДС, аэропорта Толмачево, администраций Каргата, Коченева, Барабинска и сельсоветов Новосибирской области. Один из объектов, на которых работал «Стройсити», — ленинск-кузнецкая трасса. Ее участок отремонтировали в прошлом году.

Еще один крупный, но не идеальный подрядчик — «Новосибирскавтодор». По данным Министерства транспорта Новосибирской области, у организации гарантии по 77 объектам, из них только 13 объектов без претензий. Всего к работе компании у властей 159 замечаний.

Это одна из самых старых дорожных компаний в регионе, и с 1995 года она заключила 1379 контрактов на 189,1 миллиарда рублей. Среди ее объектов, в частности, Восточный объезд, Димитровский мост и улица Волочаевская, а также ремонт старого Московского тракта за 121,4 миллиона рублей. На конец 2023 года выручка «Новосибирскавтодора» составила 19,2 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 863,7 миллиона.

Компания, связанная с «Новосибирскавтодором», в прошлом году выиграла конкурс на проектирование Южного транзита. НГС подробно разбирал, как устроена империя «Новосибирскавтодора». При этом к ее работе не единожды возникали вопросы, а мэрия Новосибирска даже обращалась в суд.

В «оранжевый» список также попали компании «СоюзДорСтрой» и «Бастион». Компании с такими же названиями в 2020 году были связаны с громким уголовным делом о коррупции главного дорожника Новосибирской области Михаила Чуманова.

«СоюзДорСтрой» имеет гарантийные обязательства по 13 объектам, при этом только на 7 участках было обнаружено 20 замечаний. По данным «Контур.Фокуса», компания, которая с 2021 года принадлежит Алексею Захарову, в 2022 году была признана банкротом. На конец 2022 года чистый убыток у «СоюзДорСтроя» составил 1,3 миллиона рублей.

С 2012 года «СоюзДорСтрой» заключил 193 контракта на 4,5 миллиарда рублей. Последние пять контрактов были расторгнуты — в их числе договор с ТУАД на ремонт дороги Инская — Барышево.

ООО «Бастион», по данным Минтранса, имеет гарантийные обязательства по 21 объекту в Новосибирской области, из них на 15 объектах выявили 43 замечания. По данным «Контур.Фокуса», в Новосибирске зарегистрировано несколько компаний с таким названием, и одна из них, чья основная деятельность связана со строительством мостов и тоннелей, признана банкротом в 2023 году. Владел компанией бизнесмен Антон Кульков.

На конец 2021 года выручка «Бастиона» составила 132,7 миллиона рублей, а убытки — 328,4 миллиона. При этом в период с 2012 по 2019 год она заключила 110 контрактов на 2,6 миллиарда рублей. Компания не только ремонтировала дороги в Новосибирской области, но и заключала контракты с властями Кузбасса и Алтайского края.

Кто в «красном» списке?

Две компании одного владельца попали в четвертую категорию

В числе «плохишей» оказался новосибирский подрядчик «Дорсиб Плюс»: у него гарантийные обязательства на 10 объектов, и к 9 объектам у Минтранса есть замечания — всего 33.

По данным «Контур.Фокуса», компания зарегистрирована в 1999 году. Владельцы — Илья Никитин и принадлежащая ему компания «Автодорремонт Техно», а до 2023 года фирма принадлежала хорошо известным в городе дорожникам Ивану и Евгению Дингесам. Выручка компании за 2023 год составила 2,6 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 274,3 миллиона. За время существования компания заключила 180 контрактов на 13 миллиардов рублей.

Как писал НГС ранее, 62 госконтракта на 6,5 миллиарда рублей были заключены с «Управлением дорожного строительства» Новосибирска. В прошлом году организация ремонтировала тротуары на проспекте Карла Маркса. Также «Дорсиб Плюс» работал с ТУАД и выполнил 30 контрактов в регионе на 2,9 миллиарда рублей. Помимо этого, «Дорсиб Плюс» занимался реконструкцией площади Лыщинского, строительством дорог к новому ЛДС, ремонтом дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

В 2021 году во время ремонта улицы Блюхера на пересечении с Ватутина рабочие «Дорсиб Плюса» укладывали асфальт в слякоть. Одна из прохожих начала снимать это на видео, а рабочий попытался отобрать у нее телефон. В середине мая новосибирцы стали свидетелями того, как на улице Блюхера в Ленинском районе во второй раз снимают асфальт.

Еще ниже в рейтинге Минтранса оказалась компания «СТС-Плюс», которая отвечает за 17 объектов в регионе. На 15 из них она получила 32 замечания. Выручка компании на конец 2023 года составила 104,4 миллиона рублей, а чистая прибыль — 267 тысяч.

За время существования, с 2016 года, компания заключила 129 контрактов на 2,1 миллиарда рублей. Директор и учредитель компании, по данным «Контур.Фокуса», Анар Исмаилзаде. Выручка компании в 2023 году упала на 88% и составила 104,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 267 тысяч.

В 2022 году ФАС внесла «СТС-Плюс» в реестр недобросовестных поставщиков, а в 2023 году с компанией не заключили ни одного контракта. Последним стал ремонт автодороги Новосибирск — аэропорт Толмачево, «СТС-Плюс» заключил его с ТУАД в ноябре 2022 года. В том же году «СТС-Плюс» получил контракт на ремонт Октябрьской магистрали и улицы Кирова от Красного проспекта до ГПНТБ.

Еще за 23 объекта в городе гарантийно отвечает ООО «ДорСтройФлот», из них на 20 было найдено 32 замечания. В 2022 году компания стала вторым по объемам работ подрядчиком в регионе, получив контракты на ремонт улиц Обской, Ядринцевской, Нарымской, Шевченко, Вересаева и Нахимова. Общая стоимость работ составила 137,6 миллиона рублей.

Компанией владеет Илья Никитин — он же глава компании «Дорсиб Плюс». На конец 2023 года выручка «ДорСтройФлота» составила 21,6 миллиона рублей, а чистая прибыль — 107 тысяч. С 2007 года организация заключила 42 контракта на 1 миллиард рублей.

Последней крупной компанией в рейтинге Министерства транспорта стал «Перлит-Строй». Он занял 39-е место из 43 и имеет гарантийные обязательства по 15 участкам отремонтированных дорог. На 11 участках из них было найдено 37 нарушений.

Компанией владеет Коля Кулиджанян, который известен строительством двух снегоплавильных станций в Новосибирске, контрактом на строительство участка Михайловской набережной и реконструкцией Гусинобродского шоссе. Дети бизнесмена также занимаются строительством: Сергею принадлежит компания по выпуску тротуарной плитки, Арсену — компания «Строй-Арт», построившая дома на улице Сержанта Коротаева.

По данным «Контур.Фокуса», на конец 2023 года выручка «Перлит-Строя» составила 407,1 миллиона рублей, а чистая прибыль — 17,4 миллиона. С 2007 года компания заключила 233 госконтракта на 5,8 миллиарда рублей. Уже в этом году компания заключила 9 контрактов на ремонт дорог по всей области, в том числе на улице Мира в Новосибирске.

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