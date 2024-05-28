Капитальный ремонт был в прошлом веке: мэр Новосибирска приехал на Октябрьский мост и попросил всех поторопиться

Сотрудники установят историческое чугунное ограждение, его создадут на том же предприятии, что и десятки лет назад, но по новым технологиям Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Капитальный ремонт Октябрьского моста завершили наполовину, объект обещают сдать в ноябре этого года, но мэр Новосибирска попросил подрядчиков поторопиться. Сейчас строители завершают работы на тротуарах, после перейдут на ремонт самой дороги, полосы обещают перекрывать постепенно. НГС побывал на стройке объекта и узнал, что осталось доделать подрядчикам.

Сейчас на Октябрьском мосту работает от 60 до 80 человек, в будущем обещают вывести на ремонт еще 10 человек, правда, половина рабочих будут заниматься ремонтом в нижней части объекта, поэтому их новосибирцы не заметят. 15 мая один из подрядчиков — «СпецТрансСтрой» уже завершил свою часть работы в нижней части моста. Позже компания займется перильным и барьерным ограждениями.

Полосы на мосту сузили, из-за этого часто собираются пробки Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Мост длиной более чем в 1 км ввели в эксплуатацию 68 лет назад, как отмечает директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, к капитальному ремонту приступили из-за аварийного состояния объекта.



— Проектные решения предусматривают полную замену мостового полотна, включая выравнивающие слои. Один из основных видов работ — усиление тротуарной консоли, то есть проводится новый участок бетонирования, что позволит обеспечить нормативную ширину тротуара, — рассказал Иосиф Кодалаев.

Тротуары на мосту расширят, директор МКУ «Гормост» говорит, что это одна из самых трудоемких работ Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Кроме того, рабочие должны заменить ограждения. Например, историческое чугунное перильное ограждение полностью сохранили и даже произвели на том же заводе, что и десятки лет назад. Контактную сесть также заменят и установят праздничную подсветку — светодиодные гирлянды.



— Самая трудоемкая часть — тротуарная консоль, ручная, кропотливая работа. Уже приступили к заливке четвертого пролета, осталось ровно половина и мы переходим на работы по проезжей части, — объяснил директор МКУ «Гормост».



Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на это ответил, что ремонт в любом случае тормозит транспортные потоки, новосибирцам, отмечает он, неудобно ездить с одного берега на другой, поэтому стоит ускорить работы.



— Капитальный ремонт проводили в прошлом веке в 1998 году. Буду нацеливать подрядчиков на раннюю сдачу объекта. Срок сдачи — ноябрь этого года. Будет полная реконструкция, новый асфальт, в ноябре мы должны увидеть мост в новом состоянии, — заключил Максим Кудрявцев.

Чуть позже половина рабочих будет трудиться в нижней части моста, их новосибирцы не заметят Источник: Елизавета Горячева / NGS.RU











Общая цена ремонта — 2 миллиарда 247 миллионов рублей, рабочие вышли на объект в 2022 года, в прошлом году ремонт ускорили, теперь все обещают закончить в конце 2024 года. МКУ «Гормост» заключило контракт с ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «ДК Клевер».

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Предположительные конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года компания заработала 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток организации — 412,4 миллиона рублей.



ООО «ДК-Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании — Александр Батрамеев, он является единственным учредителем компании. На конец 2023 года выручка организации составила 218,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,2 миллиона рублей.

Кроме Октябрьского моста в городе ремонтируют Димитровский мост и строят четвертый мост, его срок сдачи перенесли на конец 2024 года. Как ранее объяснила группа «ВИС» проблемы возникли из-за документации, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

В то же время власти Новосибирска начали обсуждать строительство пятого моста, он станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода.