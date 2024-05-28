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Мэр попросил ускорить ремонт Октябрьского моста

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Дороги и транспорт Капитальный ремонт был в прошлом веке: мэр Новосибирска приехал на Октябрьский мост и попросил всех поторопиться

Капитальный ремонт был в прошлом веке: мэр Новосибирска приехал на Октябрьский мост и попросил всех поторопиться

Работы на объекте закончили наполовину

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Сотрудники установят историческое чугунное ограждение, его создадут на том же предприятии, что и десятки лет назад, но по новым технологиям

Капитальный ремонт Октябрьского моста завершили наполовину, объект обещают сдать в ноябре этого года, но мэр Новосибирска попросил подрядчиков поторопиться. Сейчас строители завершают работы на тротуарах, после перейдут на ремонт самой дороги, полосы обещают перекрывать постепенно. НГС побывал на стройке объекта и узнал, что осталось доделать подрядчикам.

Сейчас на Октябрьском мосту работает от 60 до 80 человек, в будущем обещают вывести на ремонт еще 10 человек, правда, половина рабочих будут заниматься ремонтом в нижней части объекта, поэтому их новосибирцы не заметят. 15 мая один из подрядчиков — «СпецТрансСтрой» уже завершил свою часть работы в нижней части моста. Позже компания займется перильным и барьерным ограждениями.

Полосы на мосту сузили, из-за этого часто собираются пробки

Мост длиной более чем в 1 км ввели в эксплуатацию 68 лет назад, как отмечает директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, к капитальному ремонту приступили из-за аварийного состояния объекта.

— Проектные решения предусматривают полную замену мостового полотна, включая выравнивающие слои. Один из основных видов работ — усиление тротуарной консоли, то есть проводится новый участок бетонирования, что позволит обеспечить нормативную ширину тротуара, — рассказал Иосиф Кодалаев.

Тротуары на мосту расширят, директор МКУ «Гормост» говорит, что это одна из самых трудоемких работ

Кроме того, рабочие должны заменить ограждения. Например, историческое чугунное перильное ограждение полностью сохранили и даже произвели на том же заводе, что и десятки лет назад. Контактную сесть также заменят и установят праздничную подсветку — светодиодные гирлянды.

— Самая трудоемкая часть — тротуарная консоль, ручная, кропотливая работа. Уже приступили к заливке четвертого пролета, осталось ровно половина и мы переходим на работы по проезжей части, — объяснил директор МКУ «Гормост».

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на это ответил, что ремонт в любом случае тормозит транспортные потоки, новосибирцам, отмечает он, неудобно ездить с одного берега на другой, поэтому стоит ускорить работы.

— Капитальный ремонт проводили в прошлом веке в 1998 году. Буду нацеливать подрядчиков на раннюю сдачу объекта. Срок сдачи — ноябрь этого года. Будет полная реконструкция, новый асфальт, в ноябре мы должны увидеть мост в новом состоянии, — заключил Максим Кудрявцев.

Чуть позже половина рабочих будет трудиться в нижней части моста, их новосибирцы не заметят

Общая цена ремонта — 2 миллиарда 247 миллионов рублей, рабочие вышли на объект в 2022 года, в прошлом году ремонт ускорили, теперь все обещают закончить в конце 2024 года. МКУ «Гормост» заключило контракт с ООО «СпецТрансСтрой» и ООО «ДК Клевер».

ООО «СпецТрансСтрой» («Специальное и Транспортное Строительство») образовано 1 октября 2009 года. Предположительные конечный владелец — Сергей Дмуха. На конец 2023 года компания заработала 1,6 миллиарда рублей, чистый убыток организации — 412,4 миллиона рублей.

ООО «ДК-Клевер» образовано в 2015 году в Иркутске, генеральный директор компании — Александр Батрамеев, он является единственным учредителем компании. На конец 2023 года выручка организации составила 218,9 миллиона рублей, чистая прибыль — 6,2 миллиона рублей.

Кроме Октябрьского моста в городе ремонтируют Димитровский мост и строят четвертый мост, его срок сдачи перенесли на конец 2024 года. Как ранее объяснила группа «ВИС» проблемы возникли из-за документации, в которую внесли изменения, потому что с российского рынка ушли некоторые производители материалов и оборудования. Эти изменения необходимо согласовать в госэкспертизе. 20 мая стало известно, что компании выделили более 460 миллионов рублей на строительство.

В то же время власти Новосибирска начали обсуждать строительство пятого моста, он станет дублером дамбы ГЭС и пройдет от Советского шоссе в районе Краснообска до Восточного обхода.

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Мост Октябрьский мост Ремонт Октябрьского моста Ремонт Рабочие Сотрудники
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