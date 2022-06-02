ТУАД расторгает контракт с подрядчиком, который был связан с делом Чуманова о взятках

Дорогу построили в 80-х для проезда до садовых обществ. Со временем некоторые участки дороги разрушили и стали непригодны для движения.

— Участок автомобильной дороги до 26-го километра приведен в нормативное состояние в 2018–2019 годах. В 2020 году завершилась реконструкция дороги с 26-го по 30-й километр (первый и второй пусковые комплексы), — пояснили в ТУАД.

Контракт на третий пусковой комплекс заключили 8 сентября 2020 года с окончанием работ до 1 октября 2021 года. Он предусматривает реконструкцию примыкания дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и автомобильной дороги Инская — Барышево — 39-й км «К-19р».