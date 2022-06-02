ТУАД расторгает контракт с подрядчиком, который был связан с делом Чуманова о взятках
В управлении отметили, что решение было принято из-за того, что на объект не вышли рабочие
ТУАД запустило процедуру расторжения контракта с ООО «СоюзДорСтрой», которая должна была ремонтировать дорогу Инская — Барышево.
В прошлом году «СоюзДорСтрой» фигурировал в уголовном деле начальника ТУАД Михаила Чуманова. Предполагалось, что компания могла давать чиновнику взятки за помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту.
В ТУАД сообщили, что расторжение контракта не связано с уголовным делом, подрядчик просто не вышел на работы по реконструкции. По данным «Контур.Фокуса» с ноября 2021 года в «СоюзДорСтрое» введена процедура наблюдения по банкротству.
Комплексная реконструкция примыкания дороги Инская — Барышево — 39-й км «К-19р» к Ленинск-Кузнецкой трассе ведется с 2020 года.
— На сегодняшний день работы выполнены на 56%. Это третий пусковой комплекс масштабной реконструкции региональной автомагистрали, — уточнили в ТУАД.
Дорогу построили в 80-х для проезда до садовых обществ. Со временем некоторые участки дороги разрушили и стали непригодны для движения.
— Участок автомобильной дороги до 26-го километра приведен в нормативное состояние в 2018–2019 годах. В 2020 году завершилась реконструкция дороги с 26-го по 30-й километр (первый и второй пусковые комплексы), — пояснили в ТУАД.
Контракт на третий пусковой комплекс заключили 8 сентября 2020 года с окончанием работ до 1 октября 2021 года. Он предусматривает реконструкцию примыкания дороги Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий и автомобильной дороги Инская — Барышево — 39-й км «К-19р».
— На участке предполагается снять старое дорожное полотно, произвести устройство основания, дорожной одежды, нанести разметку, установить дорожные знаки, — добавили в управлении.
После расторжения контракта ТУАД скорректирует проект и объявит новые торги на окончание реконструкции.
По данным «Контур.Фокуса» учредитель и директор «СоюзДорСтроя» — Алексей Захаров. Цена контракта по реконструкции дороги Инская — Барышево составила 72 665 824 рубля. Работы должны были завершить к 1 октября 2022 года. К концу 2020 года выручка фирмы составила 698 миллионов, чистая прибыль — 8,8 миллиона.
Под уголовное преследование Михаил Чуманов попал 23 декабря 2020 года. Его задержали в своем коттедже в загородном поселке «Европейский» — на тот момент обыски прошли в управлении и у него дома. Поводом для его задержания стали «факты совершения им коррупционных преступлений» на общую сумму 5,1 миллиона рублей.
По версии следствия, глава управления получил взятку от представителей коммерческих организаций. За эти деньги чиновник обещал дорожным фирмам свое покровительство, а именно: помощь в получении тендеров и приемке работ по госконтракту (ремонт, реконструкция, строительство и содержание автомобильных дорог региона).
Международный антикоррупционный портал связал с Михаилом Чумановым две коммерческие организации — ООО «Бастион» и ООО «Союздорстрой». Именно они, как утверждает портал, давали дорожнику взятки.
И «Союздорстрой», и «Бастион» регулярно получали контракты от ТУАД. Здесь мы писали о фирмах подробнее.