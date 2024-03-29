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Дороги и транспорт На площади Труда отключились все светофоры — жители встали в огромную пробку

На площади Труда отключились все светофоры — жители встали в огромную пробку

Светофоры также не работали на площади Ленина

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На неработающие светофоры пожаловались жители

В Новосибирске на площади Труда и Энергетиков отключили все светофоры. Как рассказала жительница Новосибирска, утренняя пробка на этом участке стала еще хуже.

Пробку на «кольце ада» показывает и 2ГИС. Жители в сообщениях спрашивают, где регулировщик. Заторы есть также на Октябрьском мосту. В целом в городе 2ГИС оценивает ситуацию в 5 баллов.

Пробка начинается с Титова

Жители поделились своими эмоциями и мыслями в 2GIS.

— Вот, называется, выехал пораньше. Самолет без меня улететь имеет все шансы, — написал житель Новосибирска.

— Я в этой пробке рожу скоро, каждый день одно и то же, — подписала другая жительница.

— Я не хочу тут умереть от старости, нужен муж? Всё умею, всё могу, песок еще не сыпется, — предлагает «Валим на гелике».

Регулировщика на площади тоже не видно

Как передает фотокорреспондент НГС, на площади Ленина также не работали светофоры.

В Новосибирске с 1 апреля начнут ремонтировать Димитровский мост. На ремонт уйдет два года.

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Пробки Новосибирск Площадь Труда Светофор
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