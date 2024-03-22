Сможем ли уехать? Димитровский мост начнут ремонтировать с 1 апреля

Два моста будут ремонтировать одновременно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирске с 1 апреля начнут ремонтировать Димитровский мост. На это уйдет минимум два года. Об этом сообщили в издании «Прецедент» со ссылкой на Сергея Эпова, начальника управления автомобильных дорог.

По заключению специалистов, мост находится в предаварийном состоянии. В 2024 году отремонтируют половину переправы, которая ведет с левого берега на правый. В 2025 году — направление с правого берега на левый.

Как рассказал директор МКУ «Гормост» Иосиф Кодалаев, Димитровский мост шире Октябрьского и таких сильных пробок быть не должно. Но заторов избежать не получится.

Недавно исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов объяснил, почему начали ремонтировать Октябрьский мост, хотя работы по строительству развязки на площади Труда у Димитровского моста еще не закончили. Октябрьский мост отремонтируют в ноябре.

Димитровский мост — отдельная боль новосибирцев. Вечно в пробках, в ямах и в пыли. Корреспондент НГС писала о том, что происходило с дорогой за последние годы и с чем есть сложности.

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