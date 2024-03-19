«Сроки истекли»: почему Октябрьский мост начали ремонтировать до окончания стройки четвертого — ответ главы города

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов объяснил, почему начали ремонтировать Октябрьский мост, хотя работы по строительству развязки на площади Труда у Димитровского моста еще не закончили. Сейчас на обоих мостах сложилась трудная дорожная ситуация.
Вопрос о ремонте задали на комитете Заксобрания сегодня,
— Октябрьский и Дмитровский мост мы закрыли одновременно, проехать невозможно. Сам стою и многие автомобилисты отмечают, что не только перекрыли, но еще и дорожное полотно мостов в таком плачевном состоянии, — объяснил депутат.
Владислав Илюхин спросил, почему было принято решение начать ремонт. Исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов ответил, что планы обсуждались заранее.
— Ремонт моста назрел давным давно. И все сроки давно истекли. Мы подгадывали по ремонту и Октябрьского моста, и Димитровского к вводу четвертого моста. Оттягивать эти ремонты было уже невозможно. В любом случае, сужение и перекрытие — это всегда неудобства, — рассказал глава города.
Олег Клемешов отметил, что если в этом году будут принимать решение по сужению Димитровского моста, то это ситуацию принципиально не изменит.
Вчера, 18 марта, в мэрии Новосибирска заявили, что строители ускорили ремонт Октябрьского моста.