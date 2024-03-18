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Дороги и транспорт

«Работы в две смены»: в мэрии отчитались о ремонте Октябрьского моста — процесс ускорили

Ремонт ведется по обеим сторонам сооружения

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В мэрии Новосибирска сообщали, что ремонт Октябрьского моста планируется завершить в ноябре

Вмэрии Новосибирска заявили, что строители ускорили ремонт Октябрьского моста. О том, как проходят работы, сообщили в телеграм-канале мэрии 18 марта.

Как заявили в городской администрации со ссылкой на МГУ «Гормост», сейчас ремонт активно идет по обеим сторонам моста. Подрядчик — ООО «Клевер».

— Работы организованы в две смены, — сообщили в мэрии.

На прошлой неделе на правой стороне моста установили средства организации дорожного движения, в том числе блоки ограждения. На участке демонтировали ограждение, провели устройство подвесных подмостей, а также смонтировали опалубки тротуарной консоли. Кроме того, на участке вывезли лом.

На левой стороне моста на пролетах с первого по десятый специалисты подняли элементы смотровых ходов, провели демонтаж, монтаж и обваривание их трапов, подъем элементов ограждения, а также установили кронштейны и светильники на опорах освещения моста. Работы выполнило ООО «СпецТрансСтрой».

— Подрядной организацией ООО «СК Дороги Сибири» выполнено фрезерование существующего полотна. Ведется ямочный ремонт, — сообщили в мэрии.

На прошлой неделе в пресс-центре мэрии Новосибирска сообщали, что ремонт Октябрьского моста планируется завершить в ноябре этого года. НГС обратился в городскую администрацию с просьбой уточнить, повлияет ли ускорение работ на сроки ремонта.

В середине марта подрядчик назвал сложности при ремонте Октябрьского моста. В компании «ДК Клевер» сообщили, что работы ведут «в очень стесненных условиях при непрерывном движении транспорта». Недавно врио мэра Новосибирска Олега Клемешова разозлила пробка на Октябрьском мосту. Он также заметил, что на мостовом сооружении мало рабочих.

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Октябрьский мост Мэрия Новосибирска Гормост Ремонт Мост
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