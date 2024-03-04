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СрочноСобралась пробка в 4 километра
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«Стоят все». На дамбе ГЭС в Новосибирске собралась пробка в 4 километра — где еще не могут проехать водители

Огромный затор появился и на улице Большевистской

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Автобус встал на полосе в сторону левого берега, но из-за того, что транспорт приходится объезжать по встречной полосе, пробка образовалась и с левого берега на правый

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Утром 4 марта автомобилисты встали в огромную пробку на новосибирской дамбе ГЭС. По данным 2 ГИС, длина затора примерно 4 километра. Водители не могут перебраться с одного берега на другой, движение затруднено в обе стороны.

Сейчас, согласно 2 ГИС, пробки в городе составляют 8 баллов. Несколько читателей НГС пожаловались на то, что не могут проехать по дамбе и опаздывают на работу, потому что в самом узком месте переправы, сломался автобус.

— В этом месте очень узко, приходится объезжать по встречной полосе, из-за этого стоят все, — рассказал читатель НГС.

Водители уверены, что на работу они сегодня опаздают

Водители уверены, что на работу они сегодня опаздают

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Кроме дамбы, длинная пробка появилась на улице Большевистской и Бердском шоссе, на момент публикации материала, она тянется от здания дома на Бердском шоссе, 9 до здания на улице Большевистской, 137. На участке, судя по карте случилась авария. Чуть дальше, на развязке Октябрьского моста также сложно проехать. Заторы образовались также на проезде Энергетиков, улицах Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и на других участках.

Город встал в пробки

Город встал в пробки

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Ранее синоптики сообщали, что 4 марта пойдет снег, порывы ветра местами усилятся до 14 м/с. Недавно центр Новосибирска встал огромную пробку из-за аварии троллейбуса и грузовой фуры.

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