«Стоят все». На дамбе ГЭС в Новосибирске собралась пробка в 4 километра — где еще не могут проехать водители

Утром 4 марта автомобилисты встали в огромную пробку на новосибирской дамбе ГЭС. По данным 2 ГИС, длина затора примерно 4 километра. Водители не могут перебраться с одного берега на другой, движение затруднено в обе стороны.
Сейчас, согласно 2 ГИС, пробки в городе составляют 8 баллов. Несколько читателей НГС пожаловались на то, что не могут проехать по дамбе и опаздывают на работу, потому что в самом узком месте переправы, сломался автобус.
— В этом месте очень узко, приходится объезжать по встречной полосе, из-за этого стоят все, — рассказал читатель НГС.
Кроме дамбы, длинная пробка появилась на улице Большевистской и Бердском шоссе, на момент публикации материала, она тянется от здания дома на Бердском шоссе, 9 до здания на улице Большевистской, 137. На участке, судя по карте случилась авария. Чуть дальше, на развязке Октябрьского моста также сложно проехать. Заторы образовались также на проезде Энергетиков, улицах Станиславского, Сибиряков-Гвардейцев, Советском шоссе и на других участках.
Ранее синоптики сообщали, что 4 марта пойдет снег, порывы ветра местами усилятся до 14 м/с. Недавно центр Новосибирска встал огромную пробку из-за аварии троллейбуса и грузовой фуры.