«Катаются за подарками». Как новосибирцы отреагировали на толпы в метро — пассажиры не могут попасть в вагоны

В Новосибирске третий раз за неделю собирается очередь в метро, толпы заметили на станциях «Сибирская», «Площадь Ленина», «Заельцовская». Пассажиры стоят около турникетов и не могут попасть в вагоны. В метрополитене подобные инциденты связывают с пробками на дорогах и погодными условиями.
Читатели НГС оставили под материалами около 500 комментариев: они шутили над тем, что уже началась предновогодняя суета, и просили горожан немного потерпеть до спада холодов. Публикуем самые интересные комментарии.
— Дорогие сибиряки, я, как москвичка, прошу вас перетерпеть эту злющую непогоду. Я с вами, я, как и вы, мёрзну.
Делайте как я — наденьте теплые носочки, бархатную пижамку и занырните под одеяло. Этот лютый мороз не может быть вечным.
Мороз Иваныч злится немного, но это пройдёт, я надеюсь, — пишет читательница.
— Дома посидеть не судьба, куда переться в такую погоду, — возмущаются горожане.
— Катаются за подарками. Каждый год одно и то же к середине декабря. Ощущение, что у народа уже выходные и пробки 8 баллов, — отмечает житель.
— Каждый день пользуюсь метро, и ничего удивительного нет в том что люди стоят толпой и ждут электричку. Приходит электричка и перроне освобождается. Электрички ходят практически «хвост в хвост». И нечего панику тут сеять, — успокаивает возмутившихся читатель НГС.
— Одежды много напялили вот и не влезают. Летом бы все влезли, — шутит новосибирец.
Некоторые отмечали, что в метро поезда приходят вовремя, в то время как другой общественный транспорт может задержаться.
— В метро поезд придет по расписанию, а вот трамвай №2 на Слободе. В рабочее время на конечной «Слобода» не все влезают в вагон. Следующий трамвай через 5, пусть 10 минут не придет, — жалуется читатель.
Ранее стало известно, что стоимость проезда в общественном транспорте увеличат до 35 рублей с 23 декабря. На прошлой неделе департамент транспорта Новосибирской области опубликовал проект постановления об увеличении цены на проезд в метро. Согласно документу, цену также собираются увеличить до 35 рублей. В октябре «Новосибирский метрополитен» просил поднять цену на проезд до 38 рублей.
Цену на билеты в метро пока не утвердили, но мэр Новосибирска заявил, что решение об этом уже принято, и платить придется по 35 рублей.