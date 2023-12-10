«Катаются за подарками». Как новосибирцы отреагировали на толпы в метро — пассажиры не могут попасть в вагоны

— Дорогие сибиряки, я, как москвичка, прошу вас перетерпеть эту злющую непогоду. Я с вами, я, как и вы, мёрзну.

Делайте как я — наденьте теплые носочки, бархатную пижамку и занырните под одеяло. Этот лютый мороз не может быть вечным.

Мороз Иваныч злится немного, но это пройдёт, я надеюсь, — пишет читательница.

