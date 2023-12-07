«Тоже тесно»: в Новосибирском метрополитене собралась толпа — видео

Вечером 7 декабря в Новосибирске на станциях метро заметили большие очереди. Их зафиксировали как минимум на двух станциях подземного транспорта.
Так, в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, которое сняли на станции метро «Заельцовская». Судя по кадрам, новосибирцы встали в очередь около турникетов, затор образовался в переходе.
— В метро сегодня тоже тесно, — написали в телеграм-канале.
Еще одно видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Предположительно, запись сделали на станции «Сибирская». Люди стоят на платформе в ожидании транспорта.
НГС обратился в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой прокомментировать ситуацию.
— Большое количество пассажиров связано с ситуацией на дорогах, вызванной погодными условиями, — сообщили в организации.
Специалисты добавили, что подземный транспорт работает в штатном режиме.
Несколько дней назад в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» также собралась толпа. Очевидец предположила, что ситуация возникла из-за снегопада и пробок.