«Тоже тесно»: в Новосибирском метрополитене собралась толпа — видео

Вечером 7 декабря в Новосибирске на станциях метро заметили большие очереди. Их зафиксировали как минимум на двух станциях подземного транспорта.



Так, в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, которое сняли на станции метро «Заельцовская». Судя по кадрам, новосибирцы встали в очередь около турникетов, затор образовался в переходе.

