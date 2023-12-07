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«Тоже тесно»: в Новосибирском метрополитене собралась толпа — видео

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе предприятия

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Подземный транспорт работает в штатном режиме

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Вечером 7 декабря в Новосибирске на станциях метро заметили большие очереди. Их зафиксировали как минимум на двух станциях подземного транспорта.

Так, в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком» опубликовали видео, которое сняли на станции метро «Заельцовская». Судя по кадрам, новосибирцы встали в очередь около турникетов, затор образовался в переходе.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Заторы заметили как минимум на двух станциях

Видео: «Новосибирск с огоньком», «АСТ-54 Black» телеграм-каналы

— В метро сегодня тоже тесно, — написали в телеграм-канале.

Еще одно видео появилось в телеграм-канале «АСТ-54 Black». Предположительно, запись сделали на станции «Сибирская». Люди стоят на платформе в ожидании транспорта.

НГС обратился в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой прокомментировать ситуацию.

— Большое количество пассажиров связано с ситуацией на дорогах, вызванной погодными условиями, — сообщили в организации.

Специалисты добавили, что подземный транспорт работает в штатном режиме.

Несколько дней назад в Новосибирске на станции метро «Площадь Ленина» также собралась толпа. Очевидец предположила, что ситуация возникла из-за снегопада и пробок.

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