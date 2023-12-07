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СрочноНовосибирцы застряли в 11-балльных пробках
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«Встали колом»: новосибирцы застряли в 11-балльных пробках — смотрим карту

Заторы образовались как на правом, так и на левом берегу города

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Читатель НГС прислал фотографию затора на улице Горская

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Вечером 7 декабря жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По информации сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 11 баллов.

Заторы наблюдаются на левом берегу на улицах Петухова, Хилокская, Толмачевская. Дорога на Сибиряков-Гвардейцев окрасилась в красный в двух направлениях. Пробки образовались на улицах Мира, Ватутина, Новогодняя, Немировича-Данченко и остальных.

Ситуация на дорогах оценивается в 11 баллов

Ситуация на дорогах оценивается в 11 баллов

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— Всё идет к тому, что будут 12 баллов пробки. Держимся, — написал пользователь 2ГИС Павел Можарин.

Заторы появились на Октябрьском и Димитровском мостах, пробки зафиксировали на правом берегу Новосибирска на улицах Фабричная, Кирова, Восход, Ипподромская, Красный проспект и другие. На момент публикации новостного материала пользователи сервиса заявили, что в городе произошли 18 ДТП. Одна из аварий могла произойти на улице Владимировская.

Заторы образовались как на правом, так и на левом берегу города

Заторы образовались как на правом, так и на левом берегу города

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— Встали колом, — написал пользователь сервиса Артем Фукс.

Накануне Новосибирск сковали 11-балльные пробки, в этот день на город обрушилась метель. О том, что происходило на улицах города, НГС рассказывал в режиме онлайн.

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