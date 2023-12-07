«Встали колом»: новосибирцы застряли в 11-балльных пробках — смотрим карту

Вечером 7 декабря жители Новосибирска застряли в пробках, которые образовались в городе. По информации сервиса 2ГИС, ситуация на дорогах оценивается в 11 баллов.



Заторы наблюдаются на левом берегу на улицах Петухова, Хилокская, Толмачевская. Дорога на Сибиряков-Гвардейцев окрасилась в красный в двух направлениях. Пробки образовались на улицах Мира, Ватутина, Новогодняя, Немировича-Данченко и остальных.

