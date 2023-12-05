«Стоят даже в переходе»: в метро на «Площади Ленина» собралась толпа

В Новосибирске вечером 5 декабря на станции метро «Площадь Ленина» собралась толпа. По словам читательницы НГС Марии, люди столпились у турникетов, а некоторые стоят в очереди даже в переходе.
— Я ехала со стороны левого берега, выходила на Ленина и увидела, что перед турникетами собралась огромная толпа. Когда вышла, то увидела, что люди стоят не только у турникетов, некоторые стоят даже в переходе, — пояснила Мария.
Сибирячка предположила, что такая ситуация возникла из-за снегопада и
Корреспондент НГС попытался связаться с пресс-службой Новосибирского метрополитена, но на звонки журналиста никто не ответил.
Ранее на станции метро «Площадь Маркса» образовалась гигантская очередь из пассажиров. По словам читателя НГС Дмитрия, десятки людей якобы были вынуждены ждать прохождения через турникет не только на участке, огороженном рамками, но и за его пределами — в вестибюле.