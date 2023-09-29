На «Площади Маркса» снова толпились пассажиры: люди шли через турникеты и стояли в вестибюле — фото

Утром 29 сентября на станции метро «Площадь Маркса» образовалась гигантская очередь из пассажиров. По словам читателя НГС Дмитрия, десятки людей якобы были вынуждены ждать прохождения через турникет не только на участке, огороженном рамками, но и за его пределами — в вестибюле.
19 сентября НГС уже писал о том, что утром у рамок на «Площади Маркса» была толпа пассажиров. Один из наших читателей назвал произошедшее «давкой», однако в пресс-службе Новосибирского метрополитена с этим не согласились. В тот же день там заявили, что утренние скопления людей на этой станции — стандартная ситуация.
— «Площадь Маркса» — единственная станция Левобережья, которая работает на максимуме своих возможностей. В час пик там действительно много народа, — объяснили в Новосибирском метрополитене.
Там добавили, что у станции нет проблем с работой турникетов. Но новосибирцы с этим не согласны: в последние несколько недель они массово сообщают о том, что, по их мнению, именно сбои в их работе могут быть причиной регулярных столпотворений. В пятницу 29 сентября наш читатель Дмитрий прислал фото со станции со следующим комментарием:
— Очередь на прохождение металлоискателей начинается уже за пределами вестибюля.
Более того, на станции между пассажирами возникают конфликты, уверяет в своем отзыве на Flamp жительница Новосибирска Инна.
— Утром проходить через турникет стало невозможно <…> Чем ближе (подходишь) к турникету, тем больше узнаешь о себе «нового и интересного». Меня буквально выдавила женщина только потому, что ей показалась, что она стоит в «той» очереди, а я — не в «той» <…> Если один из турникетов завис, то вообще полная жесть! — утверждает она.
НГС еще раз обратился в Новосибирский метрополитен с просьбой прокомментировать ситуацию. Там снова заверили:
— «Площадь Маркса» — одна из самых заполненных станций метро. Турникеты там работают постоянно. Более того, после каждого сообщения о проблеме, мы выясняем, были ли поломки. И за последнее время у нас не было сбоев практически ни разу. Конечно, аппаратура на этой станции не такая современная, как, к примеру, на «Речном вокзале», но в любом случае турникеты работают штатно. Столпотворения образуются в час пик — именно тогда, когда люди спешат на работу и так далее. Естественно, в какой-то момент им тяжело пройти, но если подождать минут 10–15 в стороне, то можно увидеть, как «пробка» рассосется. Там большая загруженность пассажиропотока. Вполне вероятно, что такие ситуации будут происходить до тех пор, пока у нас нет других станций.
Столпотворения бывают не только в метро. Недавно в новом троллейбусе с автономным ходом № 29 тоже произошел коллапс. Некоторые транспортные средства сошли с линии по техническим причинам, поэтому новосибирцы с трудом вместились. Журналист НГС также испытала новые троллейбусы: прокатилась на транспорте и пообщалась с горожанами.