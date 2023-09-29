На «Площади Маркса» снова толпились пассажиры: люди шли через турникеты и стояли в вестибюле — фото

— «Площадь Маркса» — одна из самых заполненных станций метро. Турникеты там работают постоянно. Более того, после каждого сообщения о проблеме, мы выясняем, были ли поломки. И за последнее время у нас не было сбоев практически ни разу. Конечно, аппаратура на этой станции не такая современная, как, к примеру, на «Речном вокзале», но в любом случае турникеты работают штатно. Столпотворения образуются в час пик — именно тогда, когда люди спешат на работу и так далее. Естественно, в какой-то момент им тяжело пройти, но если подождать минут 10–15 в стороне, то можно увидеть, как «пробка» рассосется. Там большая загруженность пассажиропотока. Вполне вероятно, что такие ситуации будут происходить до тех пор, пока у нас нет других станций.