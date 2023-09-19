Толпа людей собралась на станции «Площадь Маркса». Что случилось — объяснили в метрополитене

Утром 19 сентября толпа людей скопилась на станции метро Площадь Маркса в Новосибирске. Об этом сообщили сразу несколько читателей НГС.
На фото, сделанных читателями, видно, что десятки пассажиров стоят у рамок в метро. Один из очевидцев, пожелавший остаться анонимным, назвал скопление людей «давкой».
В пресс-службе Новосибирского метрополитена ситуацию прокомментировали следующим образом:
— Это не давка. Давка — это когда люди страдают. Просто Площадь Маркса — единственная станция Левобережья, которая работает на максимуме своих возможностей. В час пик там действительно много народа. Там такая картина каждый день.
В начале сентября в новом троллейбусе Новосибирска случился коллапс — НГС показывал фото с пассажирами, теснящимися у дверей.