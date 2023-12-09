freedom
СЕЙЧАС -32°С
Пробки 3/10
usd 91.64
eur 98.84
Тема дняНовосибирцы купаются в проруби в -34 градусов
Все новости
Все новости

«Люди не влезают в вагоны»: на станции метро «Сибирская» собралась толпа

Это уже третий случай с очередями в метро за неделю

4 569

Несколько десятков человек стоят на перроне

Поделиться

Читательница НГС сообщала, что днем 9 декабря на станции метро «Сибирская» собралась очередь из пассажиров. По ее словам, несколько десятков человек стоят на перроне в ожидании поезда.

— На метро сегодня проблематично добраться до дома. Пробки не только на дорогах, но и в подземке. Люди не влезают в вагоны, — пояснила сибирячка.

Редакция НГС направила официальный запрос в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Отметим, что подобная ситуация в метро наблюдается уже третий раз за неделю. Так 5 декабря на станции метро «Площадь Ленина» собралась толпа. Люди столпились у турникетов, а некоторые стоят в очереди даже в переходе.

А 7 декабря очереди из пассажиров возникли на станциях метро «Заельцовская» и «Сибирская».

По теме

Толпа в метроОчередиНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ6
  • УДИВЛЕНИЕ6
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter