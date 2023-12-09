«Люди не влезают в вагоны»: на станции метро «Сибирская» собралась толпа

Читательница НГС сообщала, что днем 9 декабря на станции метро «Сибирская» собралась очередь из пассажиров. По ее словам, несколько десятков человек стоят на перроне в ожидании поезда.
— На метро сегодня проблематично добраться до дома. Пробки не только на дорогах, но и в подземке. Люди не влезают в вагоны, — пояснила сибирячка.
Редакция НГС направила официальный запрос в пресс-службу МУП «Новосибирский метрополитен» с просьбой прокомментировать ситуацию.
Отметим, что подобная ситуация в метро наблюдается уже третий раз за неделю. Так 5 декабря на станции метро «Площадь Ленина» собралась толпа. Люди столпились у турникетов, а некоторые стоят в очереди даже в переходе.
А 7 декабря очереди из пассажиров возникли на станциях метро «Заельцовская» и «Сибирская».