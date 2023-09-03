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Тема дняРебенок пострадал в ДТП из-за пьяного водителя
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Два ДТП спровоцировали пробку на въезде в Новосибирск — водители цитируют Шуфутинского

Движение затруднено со стороны Бердска и Кольцово

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Скучающие водители цитируют Шуфутинского

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Вечером 3 сентября два ДТП вызвали пробку в несколько километров на въезде в Новосибирск со стороны Бердска, а также со стороны Кольцово. Движение затруднено от Речпорта до разъезда Иня, а также по улице Первомайской.

Один из участников пробки пишет: «Я календарь переверну, и снова 3 сентября...» Другой ему вторит: «Ведь было всё у нас всерьез»

Один из участников пробки пишет: «Я календарь переверну, и снова 3 сентября...» Другой ему вторит: «Ведь было всё у нас всерьез»

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Пользователи 2ГИС в приложении отметили два дорожно-транспортных происшествия, в начале и в конце пробки.

В целом дорожную ситуацию в Новосибирске сервис «2ГИС.Пробки» оценивает как хорошую: 2 балла из 10.

Корреспонденты НГС накануне 3 сентября проехались по знаковым объектам города вместе с Михаилом Шуфутинским. Легенда эстрады побывал на «кольце ада», на месте недостроенной станции метро «Спортивная», возле стройки 4-го моста, на улице, названной как и известная песня исполнителя.

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