Два ДТП спровоцировали пробку на въезде в Новосибирск — водители цитируют Шуфутинского

Вечером 3 сентября два ДТП вызвали пробку в несколько километров на въезде в Новосибирск со стороны Бердска, а также со стороны Кольцово. Движение затруднено от Речпорта до разъезда Иня, а также по улице Первомайской.
Пользователи 2ГИС в приложении отметили два дорожно-транспортных происшествия, в начале и в конце пробки.
В целом дорожную ситуацию в Новосибирске сервис «2ГИС.Пробки» оценивает как хорошую: 2 балла из 10.
Корреспонденты НГС накануне 3 сентября проехались по знаковым объектам города вместе с Михаилом Шуфутинским. Легенда эстрады побывал на «кольце ада», на месте недостроенной станции метро «Спортивная», возле стройки 4-го моста, на улице, названной как и известная песня исполнителя.