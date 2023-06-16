Чуйский тракт хотят расширить до четырех полос

— Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырех полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта — Восточного обхода Новосибирска. Чуйский тракт — это не просто дорога, это путь в Горный Алтай, который очень любят посещать наши земляки. Думаю, что благодаря общим усилиям трех регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией — удивительно красивое место и есть еще много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

