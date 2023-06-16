Чуйский тракт хотят расширить до четырех полос

Губернаторы Новосибирской области, Алтайского края и глава Республики Алтай заключили соглашение о сотрудничестве по развитию туристического маршрута «Чуйский тракт».
Документ подписали на Петербургском международном экономическом форуме — 2023, передает пресс-служба правительства НСО.
Работы должны завершиться к 2035 году, планируется расширить федеральную трассу
— Перед Новосибирской областью стоит задача по расширению трассы до четырех полос до границы с Алтайским краем и завершение реализации большого проекта — Восточного обхода Новосибирска. Чуйский тракт — это не просто дорога, это путь в Горный Алтай, который очень любят посещать наши земляки. Думаю, что благодаря общим усилиям трех регионов сибиряки смогут открыть для себя не только известные места и прилегающие территории, но и осознают, что тракт сам по себе до границы с Монголией — удивительно красивое место и есть еще много достопримечательностей в Горном Алтае, которые стоит увидеть, — сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
Чуйский тракт действует с 1922 года, в 2014 году National Geographic включил его в 10 самых красивых дорог мира. В прошлом году в честь