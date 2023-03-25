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Мертвую косулю нашли на Станционной — ее мог сбить автомобиль

Инцидент произошел днем 25 марта

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Тело косули обнаружили в Ленинском районе Новосибирска

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25 марта на левом берегу Новосибирска обнаружили тело косули. Как сообщил читатель НГС Михаил, дикое животное лежало на дороге возле дома № 98а по улице Станционной в Ленинском районе города. Рядом с ним находился автомобиль УАЗ.

— Я ехал со стороны аэропорта Толмачево в направлении Новосибирска. На разделителе стоял УАЗ, там лежала сбитая косуля с окровавленной мордой, — сообщил Михаил.

По данным читателя НГС, инцидент произошел примерно в 15:40. На месте происшествия находился экипаж ГИБДД.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой подтвердить информацию.

— В дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что по улице Станционной обнаружено тело косули, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, факт ДТП в настоящее время не подтвержден, — сообщили в ведомстве.

19 марта в Заельцовском парке в Новосибирске нашли косулю. Очевидцы рассказывали, что бродячие собаки загнали животное и покусали. Ее увезли в Новосибирский зоопарк на передержку, специалисты пытались помочь косуле: обработали укусы и зашили раны. Через несколько дней косуля скончалась.

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