Мертвую косулю нашли на Станционной — ее мог сбить автомобиль

25 марта на левом берегу Новосибирска обнаружили тело косули. Как сообщил читатель НГС Михаил, дикое животное лежало на дороге возле дома
— Я ехал со стороны аэропорта Толмачево в направлении Новосибирска. На разделителе стоял УАЗ, там лежала сбитая косуля с окровавленной мордой, — сообщил Михаил.
По данным читателя НГС, инцидент произошел примерно в 15:40. На месте происшествия находился экипаж ГИБДД.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД с просьбой подтвердить информацию.
— В дежурную часть полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску поступило сообщение о том, что по улице Станционной обнаружено тело косули, в настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины, факт ДТП в настоящее время не подтвержден, — сообщили в ведомстве.
19 марта в Заельцовском парке в Новосибирске нашли косулю. Очевидцы рассказывали, что бродячие собаки загнали животное и покусали. Ее увезли в Новосибирский зоопарк на передержку, специалисты пытались помочь косуле: обработали укусы и зашили раны. Через несколько дней косуля скончалась.