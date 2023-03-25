Мертвую косулю нашли на Станционной — ее мог сбить автомобиль

19 марта в Заельцовском парке в Новосибирске нашли косулю. Очевидцы рассказывали, что бродячие собаки загнали животное и покусали. Ее увезли в Новосибирский зоопарк на передержку, специалисты пытались помочь косуле: обработали укусы и зашили раны. Через несколько дней косуля скончалась.