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«Сердце не всегда выдерживает»: умерла косуля, на которую в Заельцовском парке напали собаки

Специалисты пытались помочь животному

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По словам очевидцев, животное покусали бродячие псы

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Умерла косуля, которую нашли в Заельцовском парке в Новосибирске, сообщили в Минприроды области.

— Косуля, к сожалению, скончалась. Мы так понимаем, что ранения и испуг сыграли роль. Косуля — очень пугливое животное, когда ее гоняют, сердце не всегда выдерживает. А здесь несколько факторов, — сообщили в пресс-службе.

Животное заметили местные жители 19 марта в парке. Тогда очевидцы рассказывали, что бродячие собаки загнали косулю и покусали. Ее увезли в Новосибирский зоопарк на передержку, специалисты пытались помочь косуле: обработали укусы и зашили раны.

Недавно в Новосибирской области заметили лосей, которые строем переходили дорогу, — животные попали на видео.

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КосуляЖивотныеЗаельцовский паркМинприроды Новосибирской области
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