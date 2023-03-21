«Сердце не всегда выдерживает»: умерла косуля, на которую в Заельцовском парке напали собаки

Умерла косуля, которую нашли в Заельцовском парке в Новосибирске, сообщили в Минприроды области.
— Косуля, к сожалению, скончалась. Мы так понимаем, что ранения и испуг сыграли роль. Косуля — очень пугливое животное, когда ее гоняют, сердце не всегда выдерживает. А здесь несколько факторов, — сообщили в пресс-службе.
Животное заметили местные жители 19 марта в парке. Тогда очевидцы рассказывали, что бродячие собаки загнали косулю и покусали. Ее увезли в Новосибирский зоопарк на передержку, специалисты пытались помочь косуле: обработали укусы и зашили раны.
Недавно в Новосибирской области заметили лосей, которые строем переходили дорогу, — животные попали на видео.