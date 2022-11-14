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Пешеходная улица Ленина

Заезжают на тротуар и гоняют по встречке — автомобилисты продолжают ездить по перекрытой улице Ленина

Оперативно прокомментировать ситуацию в ГИБДД по Новосибирску не смогли

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Водители спокойно проезжают на «перекрытую» улицу Ленина

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Движение на перекрытой улице Ленина несанкционированно стало двусторонним. Перегораживающие въезд на дорогу бетонные блоки автолюбители объезжают по тротуару, а дальше продолжают двигаться по улице, которая официально перекрыта.

В отделе ГИБДД по Новосибирску затруднились оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить на вопросы, известно ли дорожным полицейским о сложившейся дорожной ситуации и что они намерены делать с нарушителями. НГС отправил запрос на эту тему в пресс-службу регионального главка МВД.

При этом по дороге ходят пешеходы

При этом по дороге ходят пешеходы

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В прокуратуре Новосибирской области НГС сообщили, что надзорное ведомство уже отреагировало на проблему:

— Прокуратурой города изучена публикация о неоднократных нарушениях ПДД на улице Ленина. На нарушения обращено внимание начальника ГИБДД, который направил на место экипаж ДПС, — прокомментировали в ведомстве.

Активное движение по перекрытой улице Ленина началось еще в пятницу, 11 ноября 2022 года. Парковка возле кинотеатра «Победа» заполнилась автомобилями, а стоянку возле «Универсама» закрыли, чтобы водители не парковались на ней.

Активное движение по перекрытой улице Ленина началось еще в пятницу, 11 ноября 2022 года.

Ранее НГС писал о том, что часть улицы Ленина перекрыли на три месяца: здесь сделают зону гостеприимства.

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