Заезжают на тротуар и гоняют по встречке — автомобилисты продолжают ездить по перекрытой улице Ленина

Движение на перекрытой улице Ленина несанкционированно стало двусторонним. Перегораживающие въезд на дорогу бетонные блоки автолюбители объезжают по тротуару, а дальше продолжают двигаться по улице, которая официально перекрыта.



В отделе ГИБДД по Новосибирску затруднились оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить на вопросы, известно ли дорожным полицейским о сложившейся дорожной ситуации и что они намерены делать с нарушителями. НГС отправил запрос на эту тему в пресс-службу регионального главка МВД.