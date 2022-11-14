Заезжают на тротуар и гоняют по встречке — автомобилисты продолжают ездить по перекрытой улице Ленина

Движение на перекрытой улице Ленина несанкционированно стало двусторонним. Перегораживающие въезд на дорогу бетонные блоки автолюбители объезжают по тротуару, а дальше продолжают двигаться по улице, которая официально перекрыта.
В отделе ГИБДД по Новосибирску затруднились оперативно прокомментировать сложившуюся ситуацию и ответить на вопросы, известно ли дорожным полицейским о сложившейся дорожной ситуации и что они намерены делать с нарушителями. НГС отправил запрос на эту тему в пресс-службу регионального главка МВД.
В прокуратуре Новосибирской области НГС сообщили, что надзорное ведомство уже отреагировало на проблему:
— Прокуратурой города изучена публикация о неоднократных нарушениях ПДД на улице Ленина. На нарушения обращено внимание начальника ГИБДД, который направил на место экипаж ДПС, — прокомментировали в ведомстве.
Активное движение по перекрытой улице Ленина началось еще в пятницу, 11 ноября 2022 года. Парковка возле кинотеатра «Победа» заполнилась автомобилями, а стоянку возле «Универсама» закрыли, чтобы водители не парковались на ней.
Активное движение по перекрытой улице Ленина началось еще в пятницу, 11 ноября 2022 года.
Ранее НГС писал о том, что часть улицы Ленина перекрыли на три месяца: здесь сделают зону гостеприимства.