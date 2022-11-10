«Жители должны попробовать»: Анна Терешкова объяснила перекрытие улицы Ленина — в феврале будет голосование
Вице-мэр уверена, что горожане должны сначала посмотреть, что подготовили власти
Новосибирцы смогут проголосовать за перекрытие улицы Ленина на новогодние праздники 2023–2024 годов после того, как «попробуют пешеходный проект» этой зимой. Об этом во время прямого эфира на НГС заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.
Она объяснила, что перекрытие улицы на 2022 год планировалось еще три года назад, когда Новосибирск стал Новогодней столицей России.
— Мы готовились отпраздновать на всероссийском уровне. Нам нужно было чем-то удивить гостей, мы планировали, что к нам приедут гости не только из других регионов страны, но из-за рубежа. И уровень должен был быть другой, даже оформление города. Нами было закуплено оформление еще в начале этого года, — подчеркнула Анна Терешкова.
Проект праздничной улицы подсмотрели в Москве.
— Немного повторение сделали, чтобы люди могли гулять, заходить в рестораны, кафе, театры. Хотели, чтобы люди приходили пообщаться, посидеть и вот такая постоянная должна быть здесь активность. Мы посчитали возможным в этом году реализовать это, потому что уже всё было закуплено, — объяснила Анна Терешкова.
Улицу перекрыли до 10 февраля. После этого новосибирцы смогут высказаться так же, как в этом году они обсуждали каток у оперного.
— Я думаю, что после перекрытия улицы Ленина мы соберемся у вас в НГС в феврале. И обсудим, надо ли это делать на следующий год или нет. Но попробовать жителям погулять по такой прогулочной, красивой улице Ленина, нам показалось, что дать такую возможность мы должны, — отметила вице-мэр.
Перекрытие улицы Ленина вызвало бурную реакцию у горожан. Показываем, как она сейчас выглядит. В этом году новогоднего катка неоднозначной формы около оперного театра в Новосибирске не будет. Сегодня Анна Терешкова отвечала на вопросы читателей НГС в прямом эфире.