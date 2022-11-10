«Жители должны попробовать»: Анна Терешкова объяснила перекрытие улицы Ленина — в феврале будет голосование

Новосибирцы смогут проголосовать за перекрытие улицы Ленина на новогодние праздники 2023–2024 годов после того, как «попробуют пешеходный проект» этой зимой. Об этом во время прямого эфира на НГС заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова.



Она объяснила, что перекрытие улицы на 2022 год планировалось еще три года назад, когда Новосибирск стал Новогодней столицей России.