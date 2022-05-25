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Депутат пожаловался на коллапс из-за ремонта на Ватутина — в мэрии заявили, что предупреждали о перекрытии

Работы идут на теплотрассе и закончатся только в октябре

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Пока ремонт на дороге не закончен

Пока ремонт на дороге не закончен

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Мэрия Новосибирска ответила на претензии депутата горсовета о пробках на улице Ватутина. Они возникли из-за ремонта участка теплосетей.

О возникновении пробки из-за ограничения движения на Ватутина рассказал сегодня, 25 мая, депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин во время сессии совета депутатов:

— Насколько мне известно, начались активные работы, улица перекрыта. Вопрос: будет ли переделываться та часть, которая в прошлом году была многими признана некачественно сделанной? И по перекрытию: насколько мне известно, не изменен режим светофоров, и сегодня произошел полный коллапс — люди 10 минут поворачивали на улицу Новогоднюю.

Депутат предложил сотрудникам ГИБДД работать на участке, чтобы регулировать движение.

— Любое перекрытие, если не коллапс, то минимум неудобства доставляет. Мы информировали, что в связи с ремонтом теплосетей улица будет перекрыта. И это не последнее перекрытие, которое будет на улице Ватутина в 2022 году, — ответил депутату заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.

Чиновник отметил, что объемы ремонта теплосетей в этом году увеличились из-за вхождения Новосибирска в ценовую зону. После того как на Ватутина проведут ремонт труб и выполнят благоустройство, там начнут ремонт. Ориентировочный срок окончания работ — октябрь 2022 года.

— Я хотел бы развеять заблуждение. Улица Ватутина — не сданный в прошлом году объект, это незаконченные работы. Отыгранный контракт рассчитан на два года, окончание предусматривается в этом году. Говорить о том, что там что-то некачественно сделано — неправильно, это продолжение строительных работ, — добавил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Ограничения движения на Ватутина будут поэтапно ограничивать в течение пяти месяцев. Почитайте, как изменится движение общественного транспорта на участке.

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