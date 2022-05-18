«Решили заработать»: парковка у ЦУМа подорожала вдвое на фоне войны с незаконной стоянкой на Вокзальной магистрали

В Новосибирске с начала мая в два раза выросла стоимость парковки возле ЦУМа — с 50 до 100 рублей в час. Внимание на это обратил руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. В ЦУМе подтвердили НГС повышение стоимости без объяснения причин.

Первый час парковки возле ЦУМа был и остается бесплатным. Если автомобиль простоял дольше, придется заплатить и за первый час, и за последующее время.

