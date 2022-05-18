«Решили заработать»: парковка у ЦУМа подорожала вдвое на фоне войны с незаконной стоянкой на Вокзальной магистрали
Стоимость часа парковки у ЦУМа в мае начала составлять 100 рублей в час
В Новосибирске с начала мая в два раза выросла стоимость парковки возле ЦУМа — с 50 до 100 рублей в час. Внимание на это обратил руководитель новосибирского отделения Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. В ЦУМе подтвердили НГС повышение стоимости без объяснения причин.
Первый час парковки возле ЦУМа был и остается бесплатным. Если автомобиль простоял дольше, придется заплатить и за первый час, и за последующее время.
— Я связываю это с тем, что после реконструкции Вокзальной магистрали (с нее удалили парковочные карманы) водители используют альтернативные места: возле ЦУМа и в близлежащих дворах. Но въезд во многие дворы центра сейчас перегорожен шлагбаумами, поэтому место у ЦУМа стало пользоваться большим спросом, — сказал НГС Ашурков.
Кроме того, сотрудники ГИБДД с
— На всей этой ситуации владелец парковки и решил заработать побольше денег. Как автомобилисту мне это, конечно, не нравится. Но как бизнесмен я его понимаю: ближайшая парковка находится на пересечении Вокзальной магистрали и Советской. Она муниципальная, и на ней давным-давно уже 100 рублей стоимость часа парковки, — добавил Ашурков.
Парковочные карманы на Вокзальной магистрали исчезли летом 2021 года в связи с реконструкцией улицы и выделением на ней специальной полосы для движения общественного транспорта. Инициатива мэрии Новосибирска вызвала бурное негодование автомобилистов, предпринимателей и жильцов близлежащих домов.