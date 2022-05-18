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Тема дняМаршрутка выгорела под Новосибирском
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За три дня эвакуировали больше, чем за неделю: с Вокзальной магистрали увозят припаркованные автомобили

В 2021 году на Вокзальной магистрали убрали парковки

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Эвакуаторы были замечены на Вокзальной магистрали 17 мая

Эвакуаторы были замечены на Вокзальной магистрали 17 мая

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В Новосибирске с 16 мая по 18 мая с Вокзальной магистрали эвакуировали 11 автомобилей, припаркованных на полосе, выделенной для общественного транспорта.

На прошлой неделе, с 9 по 15 мая, эвакуировали 4 автомобиля. С 13 мая на Вокзальной проходят ежедневные рейдовые мероприятия против нелегальных парковок.

— При выявлении сотрудниками ДПС автомобилей, которые припаркованы с нарушением ПДД, они подлежат эвакуации, — напомнили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

Сотрудники ДПС выписывают штрафы в размере <nobr>2000 рублей</nobr>

Сотрудники ДПС выписывают штрафы в размере 2000 рублей

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На Вокзальной магистрали уже установили знаки

На Вокзальной магистрали уже установили знаки

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Где именно сейчас запрещена парковка на Вокзальной магистрали, вы можете посмотреть на нашей карте.

О том, что на Вокзальной магистрали уберут парковки, стало известно летом. НГС поговорил с сотрудниками организаций, которые работают на этой улице. Они рассказали, как относятся к изменениям. Сейчас на тротуаре рядом с ЦУМом разломали асфальт и начали укладывать новое покрытие, к концу октября там появится велодорожка.

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