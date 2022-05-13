На Вокзальной магистрали начались ежедневные рейды ГИБДД: там штрафуют за парковку на полосе для транспорта
Полицейские заявили, что им поступает много жалоб на нарушения ПДД
Сотрудники ДПС начали штрафовать автомобилистов за парковку на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, в районе дома
В отделении пропаганды городского управления ГИБДД отметили, что отныне подобные рейдовые мероприятия будут проходить каждый день.
Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками появился на Вокзальной магистрали
В беседе с журналистом НГС сотрудник ГИБДД на месте пояснил, что на нарушение ПДД на данном участке улицы поступает много жалоб, поэтому штрафовать за парковку на выделенной полосе теперь будут регулярно (штраф — 2000 рублей. — Прим. ред.). Он добавил, что на Вокзальной магистрали от пересечения с проспектом Димитрова до пересечения с Советской также планируется установка дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Утром
В отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску НГС подтвердили, что рейдовые мероприятия на Вокзальной магистрали отныне будут проводить на регулярной основе.
— Жалобы поступают. Сотрудники ДПС теперь ежедневно будут нести службу, выявлять нарушения по фактам неправильной парковки, — заявила инспектор Татьяна Зверева, однако затруднившись ответить, от кого именно поступают жалобы.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой пояснить, планируется ли на участке Вокзальной магистрали от Димитрова до Советской установка дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В мэрии заявили, что смогут предоставить информацию в период до
Парковочные карманы на Вокзальной магистрали исчезли летом 2021 года в связи с реконструкцией улицы и выделением на ней специальной полосы для движения общественного транспорта. Инициатива мэрии Новосибирска вызвала бурное негодование автомобилистов, предпринимателей и жильцов близлежащих домов.