На Вокзальной магистрали начались ежедневные рейды ГИБДД: там штрафуют за парковку на полосе для транспорта

Сотрудники ДПС начали штрафовать автомобилистов за парковку на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, в районе дома № 16 на Вокзальной магистрали. В прошлом году здесь ликвидировали парковки.

В отделении пропаганды городского управления ГИБДД отметили, что отныне подобные рейдовые мероприятия будут проходить каждый день.

