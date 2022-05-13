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На Вокзальной магистрали начались ежедневные рейды ГИБДД: там штрафуют за парковку на полосе для транспорта

Полицейские заявили, что им поступает много жалоб на нарушения ПДД

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Сотрудники ДПС выписывают штрафы в размере <nobr class="_">2000 рублей</nobr>

Сотрудники ДПС выписывают штрафы в размере 2000 рублей

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Сотрудники ДПС начали штрафовать автомобилистов за парковку на полосе, предназначенной для движения общественного транспорта, в районе дома № 16 на Вокзальной магистрали. В прошлом году здесь ликвидировали парковки.

В отделении пропаганды городского управления ГИБДД отметили, что отныне подобные рейдовые мероприятия будут проходить каждый день.

Патрульный автомобиль с включенными проблесковыми маячками появился на Вокзальной магистрали 12 мая около 9 часов утра. Сотрудники ДПС обращали внимание на автомобилистов, припарковавших машины на полосе для общественного транспорта около дома № 16. Полицейские подходили к водителям, находящимся у своих авто, заявляли о нарушении ПДД, требовали документы и сопровождали автомобилистов к патрульной машине для составления протокола.

В беседе с журналистом НГС сотрудник ГИБДД на месте пояснил, что на нарушение ПДД на данном участке улицы поступает много жалоб, поэтому штрафовать за парковку на выделенной полосе теперь будут регулярно (штраф — 2000 рублей. — Прим. ред.). Он добавил, что на Вокзальной магистрали от пересечения с проспектом Димитрова до пересечения с Советской также планируется установка дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». Утром 13 мая полицейские снова были замечены у дома № 16.

Полицейские ссылаются на запрет парковки на полосе для общественного транспорта

Полицейские ссылаются на запрет парковки на полосе для общественного транспорта

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В отделении пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Новосибирску НГС подтвердили, что рейдовые мероприятия на Вокзальной магистрали отныне будут проводить на регулярной основе.

— Жалобы поступают. Сотрудники ДПС теперь ежедневно будут нести службу, выявлять нарушения по фактам неправильной парковки, — заявила инспектор Татьяна Зверева, однако затруднившись ответить, от кого именно поступают жалобы.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии с просьбой пояснить, планируется ли на участке Вокзальной магистрали от Димитрова до Советской установка дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В мэрии заявили, что смогут предоставить информацию в период до 23 мая.

Парковочные карманы на Вокзальной магистрали исчезли летом 2021 года в связи с реконструкцией улицы и выделением на ней специальной полосы для движения общественного транспорта. Инициатива мэрии Новосибирска вызвала бурное негодование автомобилистов, предпринимателей и жильцов близлежащих домов.

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Вокзальная магистральпарковка
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