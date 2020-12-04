Стоимость проезда в новосибирском метро официально подняли

Департамент по тарифам Новосибирской области одобрил повышение стоимости проезда в метро на один рубль.
— Установить и ввести в действие с 15 декабря 2020 года предельный максимальный тариф на перевозки пассажиров и провоз ручной клади сверх установленных норм метрополитеном по муниципальным маршрутам в размере 26 рублей за одну перевозку, — говорится в постановлении правительства Новосибирской области.
Накануне, 3 декабря, стало известно, что проезд подорожает и в других видах общественного транспорта. Новые цены также вступят в силу 15 декабря. В мэрии Новосибирска сообщили, что скидки на проезд в общественном транспорте по единой транспортной карте и «ЕТК-онлайн» сохранятся.