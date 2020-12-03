В Новосибирске подняли стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Платить больше будем с 15 декабря

С 15 декабря в Новосибирске вырастет тариф в автобусах и троллейбусах
Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил указ, согласно которому стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличится. Новые тарифы вступят в силу
Так, стоимость проезда в троллейбусах, трамваях вырастет до
Ранее новосибирские транспортные предприятия сообщали департаменту по тарифам, сколько они тратят на провоз одного пассажира.
— Себестоимость регулируемого тарифа на
В ноябре стало известно, что тариф на проезд в метро также хотят повысить на