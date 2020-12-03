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СрочноПодорожал проезд в автобусах и троллейбусах

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В Новосибирске подняли стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Платить больше будем с 15 декабря

Тариф на метро пока не повысили

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Теперь за проезд в автобусах придется платить на <nobr class="_">1 рубль</nobr> больше

Теперь за проезд в автобусах придется платить на 1 рубль больше

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С 15 декабря в Новосибирске вырастет тариф в автобусах и троллейбусах

Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил указ, согласно которому стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличится. Новые тарифы вступят в силу 15 декабря.

Так, стоимость проезда в троллейбусах, трамваях вырастет до 24 рублей, а в автобусах — до 25. По маршруту № 111э «Автовокзал — вокзал Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачево» можно будет проехать за 50 рублей (на данный момент цена составляет 48 рублей). Приказ о повышении опубликован на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.

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Ранее новосибирские транспортные предприятия сообщали департаменту по тарифам, сколько они тратят на провоз одного пассажира.

— Себестоимость регулируемого тарифа на 2021 год по представленным данным перевозчиков предварительно составляет: МУП города Новосибирска «Новосибирский метрополитен» — 34,56 рубля, МКП «Горэлектротранспорт» — 26,36 рубля, МКП «ПАТП-4» — 46,40 рубля, — сообщили НГС в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.

В ноябре стало известно, что тариф на проезд в метро также хотят повысить на 1 рубль — до 26 рублей. Документ об этом разместили на сайте электронной демократии. Позже информацию о росте цены подтвердил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Пока документ об увеличении стоимости проезда не опубликован.

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департамент по тарифампроездобщественный транспорт
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