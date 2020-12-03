В Новосибирске подняли стоимость проезда в троллейбусах и автобусах. Платить больше будем с 15 декабря

Департамент по тарифам Новосибирской области выпустил указ, согласно которому стоимость проезда в городском общественном транспорте увеличится. Новые тарифы вступят в силу 15 декабря .



Так, стоимость проезда в троллейбусах, трамваях вырастет до 24 рублей , а в автобусах — до 25. По маршруту № 111э «Автовокзал — вокзал Новосибирск-Главный — аэропорт Толмачево» можно будет проехать за 50 рублей (на данный момент цена составляет 48 рублей ). Приказ о повышении опубликован на сайте департамента по тарифам Новосибирской области.