«Моб»: как выглядит самая модная стрижка для женщин — она освежает лицо и прячет морщинки

Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но все равно не стоит забывать об уходе.

Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.