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Обзор

«Моб»: как выглядит самая модная стрижка для женщин — она освежает лицо и прячет морщинки

Такой вариант выбирают многие голливудские звезды, и не зря

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Например, Кейт Бланшетт сейчас носит стрижку моб

Например, Кейт Бланшетт сейчас носит стрижку моб

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Одна из вариаций классического боба — моб — в 2023 году приглянулась многим звездам Голливуда. По мнению экспертов, эта стрижка подходит не только для того, чтобы скрыть морщинки, она одинаково хорошо смотрится и на зрелых женщинах, и на юных дивах. Наши коллеги из Marie Claire посмотрели, как выглядит эта форма.

Само слово «моб» появилось от сочетания «medium bob» или «боб средней длины». От классического каре и боба он отличается длиной по середину шеи или ниже. Боб — это классика, моб же поможет сделать волосы более воздушными и объемными благодаря небольшим слоям.

Волосы в такой стрижке будут выглядеть более живыми и здоровыми, но все равно не стоит забывать об уходе.

Мастер Алла Демешкина рассказала, что моб поможет отвлечь внимание от морщинок, добавит лицу свежести, а стилю — изящности.

— Иногда для того, чтобы добиться вау-эффекта, достаточно просто сделать цвет волос на пару тонов светлее и постричь моб, и вы удивитесь, насколько это освежает и меняет ваше внутреннее состояние. Вообще моб идет практически всем независимо от возраста. Это подтверждает его популярность среди звезд: его носит и 26-летняя Зендея, и 65-летняя Шэрон Стоун. Главное — учитывать индивидуальные особенности каждой женщины, обращать внимание на черты лица, шею, телосложение, постараться выбрать такую длину и форму, чтобы подчеркнуть то, что нужно, — говорит эксперт.

Стрижка подходит для тонких волос, пышная макушка визуально делает прическу объемнее. Чтобы этот эффект был более выраженным — мастер советует укладывать моб с помощью круглой расчески.

Неплохо такой вариант смотрится и на волнистых волосах. Можно попробовать сделать эту стрижку и на кудрявых волосах, но нужно учитывать упругость завитков и структуру волос — выглядеть такой моб может очень оригинально. В этом случае его стоит посушить естественным образом.

Главная стрижка 2023 года — она подойдет любой внешности и почти не требует укладки

Часто женщины приходят к стилистам с фотографиями звезд и просят сделать такую же стрижку или окрашивание. Редко из этого получается что-то стоящее. Дело том, что на разных типах внешности и структуре волос одни и те же стрижки и укладки смотрятся иначе. Но есть варианты, которые подойдут почти всем. Мы нашли такую стрижку.

Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Посмотрите, как ей идет!

Видео: sydney_sweeney / Instagram (деятельность запрещена в РФ

Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов 1990-х, и с ними сложно не согласиться.

Еще стрижки, которые почти не требуют укладки

Такие варианты называют еще умными стрижками — они сами укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Стилист Анна Воробьева говорит, что это как раз учитывает запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.

— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.

В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с челками всех форм и любой длины. Кудрявые челки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать.

Шегги

Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки

Эффект небрежности, как будто вы только что подняли голову с подушки

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Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные на голове — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.

— Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — говорит Анна Воробьева.

Маллет

Ну как, готовы отважиться на такую?

Ну как, готовы отважиться на такую?

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Культовая прическа из 80-х, с которой ходила добрая половина представителей рок-культуры (вспоминаем образ Джона Бон Джови). Современный маллет — не такой агрессивный, вариант вошел в перечень удобных стрижек. В них есть всё и сразу: и челка, которую не нужно укладывать, и пряди разной длины, и дополнительный объем.

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