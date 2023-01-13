Мода возвращается: главная стрижка 2023 года — она подойдет любой внешности и почти не требует укладки

Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов 1990-х , и с ними сложно не согласиться.

Еще стрижки, которые почти не требуют укладки

Такие варианты называют еще умными стрижками — они сами укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Стилист Анна Воробьева говорит, что это как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.