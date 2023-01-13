Мода возвращается: главная стрижка 2023 года — она подойдет любой внешности и почти не требует укладки

Часто женщины приходят к стилистам с фотографиями звезд и просят сделать такую же стрижку или окрашивание. Редко из этого получается что-то стоящее. Дело том, что на разных типах внешности и структуре волос одни и те же стрижки и укладки смотрятся иначе. Но есть варианты, которые подойдут почти всем. Наши коллеги из Woman.ru предложили такую стрижку, а редакция Городских порталов вспомнила еще формы, за которыми легко ухаживать.
Стилистов часто пытают вопросом, какая прическа способна украсить любой тип внешности. Ответ пришел откуда не ждали — актриса Сидни Суини опубликовала видео со своей новой укладкой. Звезда сериала «Эйфория» решила освежить образ стрижкой из прошлого.
Укладку Сидни стилисты назвали Flippy Layered Bob. Это версия каре, совмещенная с каскадом: она имеет свою особенность — концы локонов закручены наружу. Модные критики настаивают: от укладки веет атмосферой ситкомов
Еще стрижки, которые почти не требуют укладки
Такие варианты называют еще умными стрижками — они сами укладывается в нужную форму после того, как вы вымыли и высушили волосы феном. Стилист Анна Воробьева говорит, что это как раз учитывают запросы современных девушек: минимум идеальности в укладке, максимум движения, легкости и свободы.
— Взъерошенные волосы, свободно летящие по ветру, идеально подчеркнут природную структуру волоса, но для этого нужны правильная форма, ухаживающие и укладочные средства (текстурирующие пудры, солевые спреи, средства для прикорневого объема), — советует Анна.
В тренде волосы длиной до плеч — это универсальная и очень удобная длина для волос разной структуры. Волосы одной длины или с невысокими слоями, которые можно легко собрать в пучок или хвост. Сочетается с челками всех форм и любой длины. Кудрявые челки хорошо впишутся в кудряшки от природы. Завитки сами лягут в правильном направлении, главное — не забыть придать им текстуру при помощи крема, воска и расчесать.
Шегги
Стрижка на среднюю длину волос похожа на рваные пряди разной длины, хаотично расположенные на голове — за счет этого прическа смотрится объемной, многоярусной. Более длинные пряди можно собрать в хвост — так прическа будет выглядеть строже. Если захочется больше объема, можно просто помять локоны с небольшим количеством геля для фиксации и получить романтичные кудри.
— Прическа отлично впишется в образ любительниц ветра в волосах, к тому же ее легко укладывать, особенно на вьющихся и склонных к завиткам волосах, — говорит Анна Воробьева.
Маллет
Культовая прическа из
Волчья стрижка
Заинтригованы? Wolfcut одно время носили преимущественно звезды, но, как это часто бывает, обычные люди желают быть похожими на своих кумиров. Так волчья стрижка перекочевала от богатых и знаменитых к простым смертным и стала очень популярной в TikTok — показывают и процесс стрижки, и укладку, и с какой одеждой сочетать.
Фишка прически — в ее многослойности, которая делает тонкие волосы пышными и объемными и избавляет от необходимости укладывать челку, а также имеет немало вариантов для трансформации. Главное — не переборщить с градуированием прядей, чтобы стрижка не стала похожа на классический маллет.
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