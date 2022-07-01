Висят как сосульки: 5 лучших приемов, если у вас тонкие волосы и вы от этого страдаете
Одни считают тонкие волосы своей изюминкой, другие — серьезным недостатком внешности
Кажется, что только вас природа не наградила пышной гривой. Как будто вы одна думаете, как бы уложить свои три волосинки в четыре ряда, а другие даже, о ужас, делают стрижки, чтобы волосы стали пореже. Как же так. Это отдельный вид мазохизма. На самом деле нас, обладательниц тонких волос, не так уж мало. Редакция Wday.ru вместе с экспертом собрала советы, как жить, если всё время хочется как-то приподнять шевелюру (оказывается, ситуация поправима).
Подберите стрижку
Одна из основных ошибок девушек с тонкими волосами — пытаться компенсировать нехватку объема косой до пояса. Мышиные хвостики еще никому не придавали красоты. Самостоятельно подобрать стрижку вы можете, но ориентируйтесь на густоту волос в примерах. Если на фото из социальных сетей девушка с плотным срезом волос и искомой стрижкой, возможно, у вас не получится так же красиво. Если не уверены в своих способностях — лучше довериться парикмахеру. Он, скорее всего, предложит классическое каре любой длины, стрижку пикси или каскадную форму с длиной до плеч.
Из относительных новинок — стрижка Wolfcut, ее одно время носили преимущественно звезды, но, как это часто бывает, обычные люди желают быть похожими на своих кумиров. Так волчья стрижка перекочевала от богатых и знаменитых к простым смертным и стала очень популярной в TikTok — показывают и процесс стрижки, и укладку, и с какой одеждой сочетать.
Фишка прически — в ее многослойности, которая делает тонкие волосы пышными и объемными и избавляет от необходимости укладывать челку, а также имеет немало вариантов для трансформации. Главное — не переборщить с градуированием прядей, чтобы стрижка не стала похожа на классический маллет (когда волосы коротко подстрижены спереди и по бокам, а сзади остаются длинными. — Прим. ред.).
Вам не подходят филировочные ножницы
Очень часто парикмахеры спрашивают, филировать волосы или нет. Положительный ответ давайте только в том случае, если вас уже стригли филировочными ножницами и вам после этого было удобно укладывать волосы.
Дело в том что не каждому типу волос подходит такая обрезка. Например, этими ножницами нельзя прореживать тонкие, редкие, шероховатые волосы (преимущественно светлых оттенков) и сильно вьющиеся локоны. Это чревато неприятными последствиями — волосы могут стать лохматыми и пушистыми. Некоторые эксперты вообще считают, что филировка создана для ленивых или неопытных мастеров, которые делают это без надобности и скрывают таким образом свои ошибки.
Удачный цвет волос
По мнению парикмахера Евгении Мининой, если у вас негустые волосы и вы страдаете от отсутствия объема, лучше избегать окрашиваний в кардинально темный или светлый цвет. В первом случаем могут быть видны проплешины, во втором тотальный блонд сделает форму еще более прозрачной. Эксперт советует остановиться на мягком рассветлении по длине, например, вам подойдут шатуш, балаяж и airtouch.
Выбор продуктов ухода и укладочных средств
Логично, что парикмахеры советуют выбрать уходовые линии и укладочные средства для придания объема.
— Если у вас очень поврежденные окрашенные концы волос, смело комбинируйте средства — используйте шампунь для объема и кондиционер для восстановления / увлажнения / сохранения цвета. Если классические кондиционеры (бальзамы-ополаскиватели) слишком утяжеляют тонкие волосы, попробуйте несмываемые кондиционеры-спреи.
Что касается укладочных средств, то это могут быть уплотняющие средства в форме спреев, пен, гелей и кремов. Обратите внимание на средства, содержащие филоксан. Это молекула, которая попадает в волос с влагой. Когда волос высыхает, он буквально разбухает, увеличивается в диаметре, — объясняет эксперт.
Укладка и прическа
Обладательницам тонких волос стоит помнить, что сушить волосы для придания объема нужно только головой вниз. Лучше настроить ваш фен на теплый воздух, горячий здесь незачем. Остудить пряди можно также феном, используя холодный воздух.
Лайфхак, который использовали еще наши бабушки, — ничто не придает такой объем нашим волосам, как крупные бигуди. Если лень крутить по всей голове, можно сделать только в верхней части. Делаем эту манипуляцию на теплые, разогретые феном волосы и оставляем на полчаса. Подобный эффект можно достичь и круглой расческой-брашингом небольшого диаметра.
— А вот если нужен стойкий объем, который не упадет как минимум пару часов — вам поможет начес или щипцы-гофре. Многие не любят эффект гофре, а зря, ведь он хорошо подходит для длительных перелетов и поездок — волосы дольше сохраняют объем и свежесть, — рассказывает парикмахер.
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