Висят как сосульки: 5 лучших приемов, если у вас тонкие волосы и вы от этого страдаете

Вам не подходят филировочные ножницы

Очень часто парикмахеры спрашивают, филировать волосы или нет. Положительный ответ давайте только в том случае, если вас уже стригли филировочными ножницами и вам после этого было удобно укладывать волосы.

Дело в том что не каждому типу волос подходит такая обрезка. Например, этими ножницами нельзя прореживать тонкие, редкие, шероховатые волосы (преимущественно светлых оттенков) и сильно вьющиеся локоны. Это чревато неприятными последствиями — волосы могут стать лохматыми и пушистыми. Некоторые эксперты вообще считают, что филировка создана для ленивых или неопытных мастеров, которые делают это без надобности и скрывают таким образом свои ошибки.