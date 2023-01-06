Как студентка: 6 простых секретов макияжа, чтобы выглядеть моложе — эти приемы правда работают

В последнее время большую популярность приобрели патчи для области вокруг глаз. Реклама приписывает им волшебные результаты, однако эффект от них совсем не омолаживающий.



— В большинстве случаев причиной мешков и синяков под глазами является недосып. Патчи же помогают увлажнить кожу, слегка убрать проявления отеков и усталости. Но этот эффект краткосрочный, и он не решает, а лишь маскирует проблему, — говорит Ани Карагадян.



Признаки того, что вы стареете быстрее, чем должны на самом деле

Заметили, что у вас плывет овал лица? Это первый признак, что пора задуматься о своем образе жизни.



— Раньше времени это может произойти по нескольким причинам. Возможно, у вас проблемы с прикусом, не хватает зубов или есть зубы мудрости, которые нужно удалить. Это приводит к деформации челюсти. Если ваши жевательные мышцы постоянно находятся в спазмированном состоянии (проблема 90% людей, спазм происходит, когда вы часто стискиваете зубы, жуете жвачку на одной стороне челюсти), то лицо теряет четкий контур. Зажимы из-за сидячего образа жизни, работа за компьютером, опускание головы вниз при взаимодействии со смартфоном также провоцируют опущение овала лица, — объясняет массажный терапевт, косметолог-эстетист Наталья Ббос.

