Точно не пустышка: 2 ингредиента, которые делают крем эффективным, — читайте состав, чтобы сэкономить

Лучший друг женщины — не бриллиант, а правильно подобранный крем для глаз. Он и отеки уберет, и мимические морщины уменьшит, и круги под глазами сотрет. Нужная вещь, с какой стороны не посмотри. А вот стоит такой крем от известных марок сейчас всё дороже и дороже. Мало кто за небольшую баночку готов выложить 3 тысячи рублей и более. Наши коллеги из Marie Claire узнали, как по составу определить лучший крем и не переплатить.
Дерматологи из Йельского и Стэнфордского университетов Сара Перкинс и Закия Рахманн провели исследование, какие ингредиенты должны быть в креме для кожи под глазами. По их словам, в составе прежде всего нужно обращать внимание на наличие ретиноидов (витамин А и его производные) и витамина С.
Врачи проводили эксперимент — выдавали испытуемым крем для глаз с ретиноидами, который те регулярно наносили на ночь. Спустя несколько недель большинство участников заметили эффект — стало меньше тонких морщин, мешков и темных кругов под глазами. Эксперты подчеркивают — ретиноиды действуют не сразу. Запаситесь терпением, результат можно увидеть не раньше, чем через 10–12 недель.
Что касается витамина C, он способствует выработке естественного коллагена, который делает кожу более упругой, а также дает дополнительный заряд антиоксидантов, необходимых для борьбы с УФ-излучением.
Напоминаем, любые компоненты уходовых средств могут вызывать аллергию. Так что, когда вы покупаете новый крем, сначала обязательно протестируйте его на небольшом участке кожи.
Аптечные находки, которые могут заменить любимый крем
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, есть альтернатива. На помощь придут необычные, но действенные мази и кремы из аптеки. Мы подобрали замены дорогих кремов аптечными препаратами вместе с экспертами.
«Бепантен» или «Пантенол»
Эти аптечные средства прекрасно подойдут как альтернатива увлажняющим кремам. Всё дело в их составе. В его основе — пантотеновая кислота, которую еще называют провитамин В5. Поэтому эти кремы отлично увлажняют кожу и активируют процессы ее регенерации.
Рыбий жир
Косметолог Ирина Антипова советует приобретать рыбий жир, в составе которого есть глицерин. Очищайте кожу и наносите маску из рыбьего жира, а через 10–15 минут смывайте холодной водой. Любой новый компонент лучше проверять на небольшом участке кожи на руке, так легче определить индивидуальную непереносимость и не навредить себе. Такие процедуры можно делать до 2 раз в неделю. Ирина говорит, что уже после нескольких процедур вы увидите эффект.
— Самый главный компонент, который входит в состав рыбьего жира, — это
«Арника», крем
Предназначение этого средства — рассасывание синяков. Мазь по составу гомеопатическая и, кроме избавления от гематом, помогает выровнять тон лица, придать коже красоту и свежесть, сделать ее более гладкой и убрать воспаления.
«Релиф», мазь
Многие знают назначение этого средства — помощь от геморроя. Елена объясняет, что, помимо основного действия, эта мазь еще помогает бороться с отеками, поскольку она значительно увеличивает микроциркуляцию в клетках кожи.
«Актовегин»
В составе «Актовегина» действующее вещество — диализат из крови телят. Это уникальный ингредиент, который позволяет ускорить восстановление клеток, увеличить эластичность эпидермиса, улучшить регенеративные процессы.
По мнению дерматолога Елены Кудашкиной, в результате использования мази кожа получает больше кислорода и выглядит моложе. Для наилучшего эффекта ее нужно наносить несколько раз в день.
Еще полезные находки из аптеки и их неожиданное применение — в нашем материале.
Косметика, которая не работает после 40 лет
С возрастом на нашей полке в ванной копится всё больше баночек. Эта — от морщин, другая — для упругости кожи, а тут — сыворотка и антивозрастной крем под глаза. Но не все средства эффективны после определенного возраста.
Оказывается, кремы плотной консистенции на масляных основах становятся одними из основных врагов в косметичке любой женщины после 40 лет.
— Из-за особенностей текстуры они не могут проникнуть глубоко в слои дермы, а ложатся лишь на поверхности кожи, закупоривая поры и замедляя процесс регенерации. Такие бьюти-средства не помогают коже восстанавливаться, не ускоряют процесс обмена клеток и не стимулируют рост белка, предотвращая расщепление коллагена во время сна, — считает врач-косметолог и кандидат медицинских наук Ани Карагадян.
А кремы с вазелином, минеральными маслами и жидкими парафинами не только бесполезны, но и вредны для кожи лица женщин после 40 лет.
— Эти компоненты являются продуктами переработки нефти, они устойчивы к окислению, поэтому продлевают срок годности средств. Но основным их недостатком является препятствие испарению влаги. Конечно, не стоит опасаться всех кремов, в которые входят эти компоненты, главное, чтобы они не имели большую концентрацию в составе продукта, — говорит эксперт.
Также лучше отказаться от жестких средств для умывания.
— После 40 данный процесс требует деликатности, поэтому агрессивные средства снятия макияжа только навредят коже. Для удаления декоративных косметических средств можно использовать гидрофильное масло, которое предназначено для бережного очищения, но при возрастной коже после него необходимо использовать очищающие пенки для удаления оставшегося слоя маслянистых элементов. При чувствительной, тонкой и проблемной дерме, если не использовать подобные средства мягкого типа после гидрофильного масла, останется пленка, которая не смоется водой и будет иметь эффект маски, закупоривающей поры, — считает Ани Карагадян.
После 40 лет массаж уже не имеет такого сильного и быстрого результата, как от него ожидают. Процедура не может разгладить морщины и вернуть молодость коже, но хорошо снимает признаки усталости и может поддерживать тонус кожи. Чтобы добиться лифтинг-эффекта, улучшения тургора и рельефа кожи, эксперт советует попробовать пилинг-систему PQAge.
В последнее время большую популярность приобрели патчи для области вокруг глаз. Реклама приписывает им волшебные результаты, однако эффект от них совсем не омолаживающий.
— В большинстве случаев причиной мешков и синяков под глазами является недосып. Патчи же помогают увлажнить кожу, слегка убрать проявления отеков и усталости. Но этот эффект краткосрочный, и он не решает, а лишь маскирует проблему, — говорит Ани Карагадян.
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