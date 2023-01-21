Точно не пустышка: 2 ингредиента, которые делают крем эффективным, — читайте состав, чтобы сэкономить

Дерматологи из Йельского и Стэнфордского университетов Сара Перкинс и Закия Рахманн провели исследование, какие ингредиенты должны быть в креме для кожи под глазами. По их словам, в составе прежде всего нужно обращать внимание на наличие ретиноидов (витамин А и его производные) и витамина С.

Врачи проводили эксперимент — выдавали испытуемым крем для глаз с ретиноидами, который те регулярно наносили на ночь. Спустя несколько недель большинство участников заметили эффект — стало меньше тонких морщин, мешков и темных кругов под глазами. Эксперты подчеркивают — ретиноиды действуют не сразу. Запаситесь терпением, результат можно увидеть не раньше, чем через 10–12 недель.