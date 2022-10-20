Остановите, я сойду: 4 признака, что вы стареете быстрее, чем должны — проверьте себя за 1 минуту
Эксперты рассказали, как понять, что пора обратить внимание на свой режим дня, чтобы не завянуть раньше времени
В душе вам всегда 25 лет, но зеркало предательски демонстрирует первые морщины и общую дряблость кожи. Возможно, вы обгоняете свой биологический возраст из-за ряда негативных факторов. Наши коллеги из Marie Claire и редакция «Городских порталов» узнали, как проверить себя и вовремя предпринять меры.
Почему мы стареем с разной скоростью
Общие законы старения ученые изучают давно, и они известны. Со временем в организме запускаются программы, записанные в генах. Клетки обновляются всё медленнее, хуже исправляются мутации внутри них, тормозится производство иммунных клеток и факторов, повышается уровень воспалительных процессов в теле. Мы копим болячки, дряхлеем, органы и ткани исчерпывают свои ресурсы. И в конце концов наступает закономерный исход — смерть. Но некоторые люди живут до 100 лет и практически не болеют, а другие к
Тут важно, что мы унаследовали от своих предков на уровне генов. И эта заложенная программа может существенно корректироваться за счет образа жизни. Влияющих на это факторов много — условия жизни и климат, влияние условий работы, питание и много что еще.
Есть ли нормы?
Уровни календарного и биологического возраста максимально приближены друг к другу в детстве и юности. Но после
На биологическом возрасте отражаются жизненные неурядицы, перенесенные болезни, травмы, операции. Негативные факторы могут состарить нас быстрее, позитивные — отсрочат наступление старости.
Считается, что естественным будет старение, когда отклонения от цифр паспорта в ту или иную сторону не превышают 5 лет.
Признаки того, что вы стареете быстрее, чем должны на самом деле
Заметили, что у вас плывет овал лица? Это первый признак, что пора задуматься о своем образе жизни.
— Раньше времени это может произойти по нескольким причинам. Возможно, у вас проблемы с прикусом, не хватает зубов или есть зубы мудрости, которые нужно удалить. Это приводит к деформации челюсти. Если ваши жевательные мышцы постоянно находятся в спазмированном состоянии (проблема
Также здесь многое зависит от питания. Если человек злоупотребляет сахаром, то его кожа быстро становится дряблой, морщинистой и имеет нездоровый вид, в косметологии даже есть термин «сахарное лицо». Человек выглядит старше, у него более заметны поры и морщины. Чрезмерное потребление сахара может в том числе способствовать развитию гравитационного птоза (внешне это выглядит так, как будто обвисает лицо. — Прим. ред.).
Если уменьшить потребление сахара — исчезнет пастозность и отечность, а вот гарантий, что уйдет целлюлит, давать нельзя. Это как раз зависит от структуры кожи, но сахар задерживает влагу, из-за этого целлюлит может быть выражен более ярко.
Вы заметили у себя морщины. Их можно разделить на три вида: тонкие линии (вокруг глаз и губ), глубокие линии (на лбу и носогубке), складки (веки, брыли, шея).
Возможно, дело в слишком активной мимике. Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом — всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете. Вертикальные линии около рта появляются из-за постоянного поджимания губ. Например, из-за курения. Горизонтальные линии на лбу чаще всего появляются у тех, кто часто хмурится или удивляется, а носогубные складки и гусиные лапки — у тех, кто регулярно улыбается (но это, конечно, не значит, что надо срочно прекращать это делать).
У вас увеличивается отечность/припухлость. Современный образ жизни (нарушение осанки, сидячая работа, несбалансированное питание) блокирует лимфу. Токсичные вещества и лишняя жидкость не выходят наружу, как это должно быть в норме, а накапливаются внутри. Отсюда высыпания и отеки.
Недавно мы записали опыт нашей читательницы, она на 30 дней отказалась от кофе и изменилась внешне.
— Я заметила положительный момент — улучшение качества кожи лица. На ней стало гораздо меньше высыпаний, поры очистились, отеки начали постепенно сходить, а лицо приобрело здоровое сияние и фарфоровый цвет. К концу четвертой недели общее состояние ощутимо улучшилось, почувствовала прилив сил, бодрости и появление какой-то эйфории, — рассказала она нашим коллегам.
Также процесс старения ускоряет недостаток сна.
— Те, кто пренебрегает сном, перегружают поджелудочную железу, которая отвечает за обмен веществ. Вследствие этого механизм старения органов запускается раньше, чем у тех, кто хорошо спит, — рассказывает косметолог-эстетист Наталья Варламова.
Кстати, ученые выяснили, что отсутствие сна также негативно сказывается на вашем либидо.
Ваша кожа теряет эластичность. В норме выработка коллагена снижается после 25 лет. Ненамного, но с годами прогрессирует. Узнать, достаточно ли коллагена в вашей коже, очень просто: защипните небольшой участок кожи, если он вернулся на свое место в течение
2 простых упражнения для сохранения молодости лица
Чтобы вернуть тонус линии подбородка, тыльной стороной ладони пройдитесь похлопывающими движениями по подъязычной зоне, где образуется второй подбородок.
Для лифтинга и улучшения кровообращения: большим пальцем и указательным, согнутым в крючок, помассируйте уши, слегка оттягивая кожу. Пройдитесь по всему краю уха, начиная с мочки.
Такие упражнения можно делать без масла и в любом удобном месте: дома, в офисе или даже в пробке.
Правила питания против старения
- Каждый человек с возрастом должен переходить на более щелочное питание. В такой диете преобладают овощи, они могут быть в любом виде — сыром, вареном, тушеном. Идеально, если их объем в день достигает килограмма. Полезно комбинировать овощи.
- При приеме использовать растительное масло с содержанием омега-3 жиров, они являются эликсиром молодости. А вот потребление омега-6, содержащегося преимущественно в животных жирах, нужно снижать.
- Белое мясо из белков считается идеальным. По мере взросления человек должен снижать в своем рационе красное мясо. Можно его оставить не более одного раза в неделю.
- С возрастом нужно отказываться от избытка сыра, молока, творога.
- В идеале в рационе должны быть представлены разнообразные виды овощей и круп: они благотворно влияют на микробиоту кишечника. А ведь кишечник — это
70%здоровья иммунной системы человека.
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, то есть альтернатива. Мы узнали, чем заменить любимый крем, и нашли 10 аптечных находок, которые тоже работают.
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