Остановите, я сойду: 4 признака, что вы стареете быстрее, чем должны — проверьте себя за 1 минуту

В душе вам всегда 25 лет, но зеркало предательски демонстрирует первые морщины и общую дряблость кожи. Возможно, вы обгоняете свой биологический возраст из-за ряда негативных факторов. Наши коллеги из Marie Claire и редакция «Городских порталов» узнали, как проверить себя и вовремя предпринять меры.

Почему мы стареем с разной скоростью