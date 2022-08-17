Спать на боку и умываться до скрипа: эти 5 привычек превратят ваше лицо в «печеное яблоко»

— Фотоповреждение ускоряет и усиливает процесс старения кожи, а именно происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена, что ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи), — рассказывает дерматолог.

Напоминаем, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же между ними считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. А если вы определите свой фототип и подберете SPF (Sun Protection Factor — это фактор защиты от ультрафиолетового излучения. — Прим. ред.) согласно ему, это еще увеличит ваши шансы сохранить кожу дольше.