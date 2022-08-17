Спать на боку и умываться до скрипа: эти 5 привычек превратят ваше лицо в «печеное яблоко»
Эксперт рассказала, чего не стоит делать, чтобы не покрыться мелкими морщинами
«Печеное яблоко» — это не только десерт (отличный, кстати), но и тип старения лица. Его можно узнать по мелкой сеточке морщин, такая обычно встречается у стройных женщин. Наши коллеги из Wday.ru спросили у эксперта, какие привычки приведут к тому, что одним утром вы увидите «печеное яблоко» на своем лице, и как этого избежать.
Светлана Байназарова — врач-дерматолог, косметолог сети клиник ЦИДК. Профессиональный стаж — более 7 лет.
Забываете про солнцезащитный крем
Если не хотите в прямом смысле запечься, как яблоко, эксперт советует не забывать про солнцезащитный крем.
— Фотоповреждение ускоряет и усиливает процесс старения кожи, а именно происходит нарушение синтеза меланина, что приводит к появлению пигментов, происходит разрушение коллагена, что ведет к снижению упругости и эластичности кожи, формируется гиперкератоз (утолщение рогового слоя кожи), — рассказывает дерматолог.
Напоминаем, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же между ними считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. А если вы определите свой фототип и подберете SPF (Sun Protection Factor — это фактор защиты от ультрафиолетового излучения. — Прим. ред.) согласно ему, это еще увеличит ваши шансы сохранить кожу дольше.
— Фототип — это тип кожи по цвету и степени чувствительности к воздействию ультрафиолетовых лучей. Знание своего фототипа кожи позволит правильно подобрать защитные средства с SPF-фактором, а также уходовые средства, предотвращающие фотостарение. Важным моментом является понятие эритемной дозы — это доза ультрафиолетовых лучей, определяющая количество времени для безопасного пребывания на активном солнце без средств защиты, — объясняет врач-дерматовенеролог Мария Шишкина.
Имеете вредные привычки
Очевидно, что алкоголь и курение не делают из нас красавцев и красавиц (только если ненадолго и в глазах друг друга). Но как раз они в том числе и способствуют появлению так называемого лица типа «печеное яблоко».
— Это очень сильно истощает кожу и способствует появлению мелких морщин и сухости кожи. Дым от сигарет может вызвать сухость и раздражение кожи, придает землистый оттенок лица. Под воздействием никотина активизируется работа свободных радикалов, что вызывает быстрое старение кожи за счет уменьшения выработки коллагена и эластина, — объясняет Светлана Байназарова.
Если вы задумались — мы проводили эксперимент и спрашивали у экспертов, как отреагирует организм, если завязать с алкоголем на 30 дней. Результаты впечатляют!
Плохо ухаживаете за кожей
Эксперт говорит, что неправильный домашний уход может тоже истощать липидный барьер и приводить к морщинам. Например, всеми любимые агрессивные умывалки, частое (более раза в неделю) использование кислот, домашних пилингов, скрабов приводит к сухости кожи. Об умывании на ночь и говорить не будем. Все ваши усилия пойдут насмарку, если вы не всегда очищаете кожу от макияжа на ночь. Тогда «печеного яблока» точно не избежать.
Спите на боку или лицом в подушку
Ах эта молодость: в 20 лет, даже если вы всю ночь провели лицом в подушке, буквально через час морщинки расправляются. А в 35 лет такой фокус может уже не пройти.
— Привычка спать на боку или лицом в подушку вредит коже лица, шеи и декольте. Поэтому попробуйте научиться спать на спине. Так же важно и качество сна. После полноценного ночного сна кожа лица сияет свежестью и здоровьем, — советует врач.
Не восполняете потерю жидкости
Сухой воздух летом или зимой из-за отопления может пересушить кожу и тоже впоследствии привести к такому эффекту. Эксперт напоминает, что вода нужна нашему организму для нормального функционирования.
Существует бессчетное количество формул, по которым рассчитываются нормы потребления жидкости. Одна из самых известных говорит, что нужно умножить 30–45 мл воды на килограмм массы тела. Но так высчитывается именно объем необходимой жидкости. А это не обязательно вода. На самом деле всё гораздо проще.
— Потребность человека в жидкости и в воде зависит от многих параметров — пола, возраста, веса, физической активности, климатических условий — и различается в разных обстоятельствах, — говорит врач-гастроэнтеролог, диетолог «Новой больницы» Вероника Черанева. — Здоровому человеку нет необходимости рассчитывать нормы потребления воды, поскольку механизм обмена воды в организме регулируется по принципу обратной связи с помощью чувства жажды. По современным рекомендациям питья воды при чувстве жажды, то есть по требованию, вполне достаточно, чтобы поддерживать водно-электролитный баланс. Если чувство жажды притуплено или есть хронические заболевания, требующие коррекции употребляемого объема жидкости, то в этих случаях ее количество рассчитывается индивидуально специалистом.
Мы узнали у экспертов, откуда взялся миф про два литра в сутки и сколько нужно пить человеку на самом деле.
Еще несколько бьюти-привычек, которые состарят вас раньше времени
Недавно мы разобрали популярные женские бьюти-ошибки: если вы делаете это постоянно, то вам не помогут дорогие кремы и регулярные походы к косметологу.
Среди них, например, использование народных средств. Конечно, иногда бывают работающие рецепты, но их мало. Очень часто женщины вредят своей коже, хотя ожидают от народных методов совершенно других результатов.
— Например, многие девушки привыкли протирать лицо салициловым спиртом или хлоргексидином, чтобы не было акне. Этого делать нельзя, потому что таким образом вы убиваете защитные функции своей кожи (иммунитет кожи). Или же использование детского крема для увлажнения кожи, который, наоборот, закупоривает ваши поры и делает кожу жирной, — рассказывает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Слишком активная мимика также может сыграть с вами злую шутку. Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете.
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, то есть альтернатива. Мы узнали, чем заменить любимый крем, и нашли 10 аптечных находок, которые тоже работают.
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