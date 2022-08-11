Крадут молодость: 6 популярных бьюти-привычек, которые состарят вас раньше времени

По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.



Избыточное потребление фруктов. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма.



Недостаточный прием воды. Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс детоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.

