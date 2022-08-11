Крадут молодость: 6 популярных бьюти-привычек, которые состарят вас раньше времени
Если вы делаете это постоянно, то вам не помогут дорогие кремы и регулярные походы к косметологу
С возрастом все процессы в организме замедляются, то, что в двадцать лет вы принимали как должное в состоянии вашей кожи, в тридцать уже проблема, а в сорок... сами понимаете, результат налицо. Наши коллеги из Wday.ru разобрали самые распространенные привычки, которые старят нас раньше времени.
Неправильное питание и недостаток воды
Доказано, что неправильное питание или диета могут спровоцировать процесс старения организма. Дело в том, что продукты не только снабжают нас энергией и строительными веществами в виде белков, жиров, углеводов, а также витаминов. Пища способна либо закислять, либо защелачивать организм.
Диета может оказать существенное влияние на организм. Правильно подобранная — омолодить, в обратном случае — состарить. Врач антивозрастной медицины Ольга Шуппо перечислила группы продуктов и назвала пищевые привычки, которые ведут к старению.
Простые углеводы. Злоупотребление такими продуктами, как сахар, выпечка и различные сладости, способствует преждевременному появлению признаков старения. Дело в том, что митохондрии при избытке углеводов переходят на другой тип обмена веществ — это ведет к закислению вокруг клетки. Кислота накапливается в тканях, вызывая хроническое воспаление. При этом возникает спазм микрососудов. В ткани начинает меньше поступать кислорода и питательных веществ, всё это еще больше усугубляет гипоксию. Клетка становится вялой и недееспособной. Тогда мы можем говорить о развитии преждевременного старения организма.
По словам эксперта, также есть исследования, что продукты с простыми углеводами способны в течение 6 часов на 50% снизить иммунную защиту организма.
Избыточное потребление фруктов. Повышенное содержание фруктозы ведет к повышению инсулиновой нагрузки, организм закисляется. Это еще одна неочевидная для многих причина, по которой может происходить преждевременное старение организма.
Недостаточный прием воды. Дефицит воды в еде и между приемами пищи вызывает процесс детоксикации. Клетки не омываются, идет накопление токсинов. На фоне хронического воспаления и интоксикации клетка начинает превращаться в стареющую. По мере накопления в организме таких клеток происходит ускорение процесса старения.
Ненормированный рабочий день и отсутствие сна
Постоянные перегрузки и переработки будут провоцировать внутреннее стрессовое состояние, неудовлетворенность работой и, как следствие, жизнью. А если вы мало гуляете и всё время передвигаетесь по маршруту «работа — дом», то о здоровом цвете лица можно забыть.
— Те, кто пренебрегает сном, перегружают поджелудочную железу, которая отвечает за обмен веществ. Вследствие этого механизм старения органов запускается раньше, чем у тех, кто хорошо спит, — рассказывает косметолог-эстетист Наталья Варламова.
Кстати, ученые выяснили, что отсутствие сна также негативно сказывается на вашем либидо.
Использование народных средств
Конечно, иногда бывают работающие рецепты, но их мало. Очень часто женщины вредят своей коже, хотя ожидают от народных методов совершенно других результатов.
— Например, многие девушки привыкли протирать лицо салициловым спиртом или хлоргексидином, чтобы не было акне. Этого делать нельзя, потому что таким образом вы убиваете защитные функции своей кожи (иммунитет кожи). Или же использование детского крема для увлажнения кожи, который, наоборот, закупоривает ваши поры и делает кожу жирной, — рассказывает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Слишком активная мимика
Если вы любитель выпить коктейль через трубочку, прищуриваться и сдвигать брови, ярко выражая свои эмоции лицом, всё это способствует раннему появлению морщин в тех местах, которые вы задействуете.
Солнечные ванны и слишком горячая вода
Врач-дерматовенеролог Мария Шишкина говорит, что самое благоприятное время для загара — с 8 до 11 часов утра и после 16 часов дня, промежуток же считается самым опасным периодом для принятия солнечных ванн. Это связано с тем, что солнечные лучи в утреннее и вечернее время проходят через более толстый слой атмосферы и рассеиваются, в то время как днем воздействуют под прямым углом.
— Солнце вызывает преждевременное старение кожи и сильно ее травмирует, когда лицо не защищено солнцезащитным кремом. Это также относится к горячим ваннам. Частый контакт с горячей водой приводит к травмированию верхнего слоя кожи, а также вызывает сухость кожи и ее раздражение. Температура воды должна быть чуть выше температуры тела, и после ванны нужно обязательно увлажнять кожу, — предостерегает врач — косметолог-дерматовенеролог Оксана Юрченко.
Совсем хорошо, если перед началом солнечных ванн вы определите свой фототип кожи, рассчитаете допустимое время пребывания на солнце и выберете подходящий крем с помощью нашей инструкции.
Неправильное нанесение косметики
Обильный слой тонального крема, побольше пудры, несколько слоев теней — это слишком для вашей кожи ежедневно. Если вы любите нанести всё сразу и побольше, то кожа вам спасибо за это не скажет.
— Иногда девушки, помимо того что подбирают неправильный уход за лицом, покупают не очень дорогие средства с сомнительным составом и наносят это в несколько слоев. Это способствует закупориванию пор, появлению прыщей/раздражения, а из-за того, что кожа всё время находится под пленкой и не дышит, она склонна к быстрому старению, — говорит косметолог-эстетист Наталья Варламова. Эксперт советует стараться не экономить на средствах по уходу и давать коже отдыхать от косметики.
Выглядеть ухоженно хочется всегда, но если привычные косметологические средства вдруг станут недоступны, то есть альтернатива. Мы узнали, чем заменить любимый крем, и нашли 10 аптечных находок, которые тоже работают.
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