Два литра в сутки — это миф. Вот сколько воды нужно пить в день

Мифу о том, что человеку нужно в день выпивать минимум два литра воды в день, не так уж и много лет, но всё человечество в него охотно верит. Вместе с диетологами мы разобрались, сколько на самом деле жидкости нужно человеку и считается ли ею только вода. Может быть, подойдет и суп?

Откуда появилось правило двух литров?

Эксперты сходятся во мнении, что правило двух литров впервые появилось в 1945 году, когда американская комиссия по питанию опубликовала рекомендации о том, что «в среднем взрослому человеку требуется около двух с половиной литров воды в день». Правда, там же говорилось, что часть необходимой жидкости человек получает из еды, но, видимо, до этого замечания не все дочитали или просто его проигнорировали. Позже нутрициолог Маргарет Макуильямс в своей книге «Питание для хорошего здоровья» писала о том, что человеку нужно выпивать шесть-восемь стаканов воды в день, опять же, с поправкой на другие напитки, фрукты и овощи. Но в коллективном сознании опять закрепилась только информация о количестве стаканов.

