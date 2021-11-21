Что будет, если на 30 дней завязать с алкоголем? Пять последствий и один трезвый эксперимент

В этом небольшом исследовании мы опирались на группу, которую можно назвать ветеранами «синего фронта» — тех, кто крепко «сидит на стакане», а не позволяет себе время от времени пропустить бокал вина за ужином. Бокал вина, кстати, даже немного полезен. Но в остальном этанол — это нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему.



— Также алкоголь временно выводит из строя печень, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — «Профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.



Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.

