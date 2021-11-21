Что будет, если на 30 дней завязать с алкоголем? Пять последствий и один трезвый эксперимент

В ряде стран устраивают целые месячники трезвости — «Сухой январь» или «Трезвый октябрь». В некоторых случаях это благотворительные акции, а их участникам предлагают не тратить деньги на алкоголь, а отдать их в организации, помогающие нуждающимся. Ну а кроме сбора денег на полезное дело, организаторы обещают участникам пользу для здоровья — меньше храпа, более здоровый сон и ясную голову, снижение веса и больше энергии. Чем действительно могут обернуться трезвые 30 дней, мы разобрались с врачами.
В этом небольшом исследовании мы опирались на группу, которую можно назвать ветеранами «синего фронта» — тех, кто крепко «сидит на стакане», а не позволяет себе время от времени пропустить бокал вина за ужином. Бокал вина, кстати, даже немного полезен. Но в остальном этанол — это нейротоксический яд, депрессант, поражающий в первую очередь нервную систему.
— Также алкоголь временно выводит из строя печень, — говорит врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог Алексей Водовозов. — «Профессионалы» (то есть люди с ярко выраженным алкоголизмом, когда уже и запои есть, и поражение органов и систем) — обычно люди субтильные, однако печень у них буквально нашпигована жиром. Это называется алкогольная жировая болезнь печени, этанол стимулирует захват капель жира гепатоцитами, а если этанол поступает регулярно и в больших количествах, то этот жир в клетках печени только и делает, что накапливается.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
Печень — далеко не единственный орган, который страдает от этанола. Американские ученые провели эксперимент и дали команде подопытных выпить натощак по 200 граммов виски без содовой. Уже через несколько минут слизистая оболочка желудка подопытных стала выпуклой и покраснела, через час на ней появились язвы, через несколько часов по слизистой тянулись полоски гноя. Картина была одинаковой у всех испытуемых.
Из-за того, что меняется слизистая желудка, повышается риск язвы. Нарушение обмена веществ выводит из строя поджелудочную. А поскольку алкоголь провоцирует высокий холестерин, могут возникнуть проблемы с сердцем. Но хватит о неприятных последствиях. Разберем, что будет, если отказаться от алкоголя.
Восстановление сна
Многие знают о якобы пользе «стаканчика перед сном» для лучшего засыпания. Алкоголь и правда помогает заснуть быстрее. В течение получаса молекулы алкоголя всасываются в кровь и начинают замедлять кровообращение, воздействуют на нейроны мозга. Из-за этого человека начинает клонить в сон, появляется расслабленность в мышцах, становится труднее координировать движения. Время проявления такого эффекта может отличаться в зависимости от индивидуальных особенностей организма, но в результате итог один и тот же. Но помните, что сон алкоголика краток и тревожен.
— Наличие в крови алкоголя приводит к нарушению порядка и продолжительности фаз сна, — говорит нарколог Марина Иванникова. — В этом случае человек сразу переходит в глубокий сон, но во второй половине ночи организм начинает активно выводить токсины, из-за чего длительность стадии глубокого сна сокращается. Как следствие, организм не успевает завершить восстановительные процессы. Человек просыпается уставшим, вялым и обезвоженным.
Марина Иванникова — нарколог высшей категории, стаж 12 лет.
В первую неделю после отказа от алкоголя засыпать станет труднее, могут появиться кошмары — так, по словам специалистов, организм реагирует на отказ от привычного снотворного. Здесь главное — дотерпеть до десятого дня. Примерно в это время сон наладится, а кошмары исчезнут.
Восстановление сердца
— Алкоголь нужен в рационе человека, но он должен быть качественным, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Если вино настоящее, а не порошковое, в нем есть ресвератрол — сильный антиоксидант, который стимулирует регенерацию на клеточном уровне. Бокал красного вина даже прописывают кардиологи пациентам. Но знайте меру. Под бокалом понимается вовсе не пол-литровая емкость на ножке. Например, женская норма — 70–100 мл, мужская — 150–200 мл. Но это качественный напиток не крепче 15 градусов, хорошей выдержки, от проверенного производителя. А вот в нечистом алкоголе много токсинов. От него вы получите только лишний удар по печени и поджелудочной железе и, вполне вероятно, панкреатит. Кроме того, алкоголь оказывает пагубное влияние на сердечно-сосудистую систему. Токсины, образующиеся в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма. Также повышается артериальное давление, а из-за сгущения крови происходит закупорка сосудов.
Галина Барташевич — врач-гастроэнтеролог высшей категории, детский гастроэнтеролог, диетолог, кандидат наук.
Отказ от алкоголя на 30 дней значительно ослабит нагрузку на сердце, поможет снизить риск развития гипертонии и атеросклероза, нормализует пульс.
Восстановление мозга
При длительном употреблении на работу головного мозга влияют даже небольшие дозы алкоголя. Так что безопасной дозы в этом случае просто не существует.
Когда алкоголь попадает в кровь, он разрушает стенки эритроцитов. Постепенно они срастаются друг с другом и образуют тромбы, которые в свою очередь закупоривают мелкие сосуды головного мозга. Клетки мозга начинают отмирать, человек испытывает кислородное голодание. Да, выпивоха в этот момент испытывает приятную расслабленность, но мозг в это время умирает в буквальном смысле слова. При регулярном употреблении алкоголя ухудшается память, снижается внимание, замедляется мышление. А воздержание позволяет восстановить кровеносную систему. Это обеспечивает приток кислорода к клеткам головного мозга, отсюда — улучшение памяти, увеличение способности воспринимать новую информацию.
Восстановление кожи
К четвертой неделе трезвости на коже исчезнут раздражения и высыпания, пигментные пятна потускнеют, цвет лица станет более однородным и здоровым. Само собой, уйдут мешки под глазами и отеки на лице. Всё это происходит благодаря нормализации водного баланса организма и восстановлению кровообращения.
Восстановление зубов
Сухость во рту, знакомая каждому, кто употреблял спиртное, возникает из-за ухудшенного слюноотделения. Недостаток слюны разрушает зубную эмаль и повышает риск развития кариеса. Это небыстрые процессы, но даже месяца без алкоголя достаточно, чтобы восстановить здоровье зубов.
Восстановление веса
— Некоторые напитки могут пробуждать аппетит за счет дополнительных ингредиентов, чаще всего различных горечей, — говорит Алексей Водовозов. — Плюс сам этанол в дозах ближе к 50 мл затормаживает деятельность нейронов, отвечающих за чувство насыщения, в результате чего опьяневший человек начинает сметать со стола всё, что находится в доступе, не особо озабочиваясь совместимостью продуктов, их вкусом и количеством.
Чрезмерно толстеет, конечно, не каждый первый алкоголик. Больше всего это касается любителей пива. Со временем у них округляется живот и увеличивается грудь. Если встать на путь исправления, поначалу организм будет пытаться компенсировать отсутствие алкоголя едой, но в дальнейшем питание войдет в норму, порции станут приблизительно на 40% меньше, чем во время употребления спиртного. Так что в ближайшем будущем завязавшие пьяницы могут рассчитывать на снижение веса — в среднем 3–4 кг за месяц. Особенно, если будут питаться нормально и потратят освободившееся время на спорт.
Восстановление рецепторов
Вкусовые рецепторы в результате употребления алкоголя притупляются, что мешает распознавать тонкие оттенки вкуса. Также от приема спиртного страдает обоняние. Уже к третьей неделе эксперимента можно почувствовать всю полноту вкусов и ароматов, которые раньше были недоступны.
Как быстро восстанавливается организм?
В этом вопросе всё зависит от того, как давно человек употребляет крепкий алкоголь.
— Есть важные отличия между бытовым пьяницей и алкоголиком, — говорит Алексей Водовозов. — Бытовой пьяница может пить, может не пить, у него отсутствует абстиненция, у алкоголика такого выбора нет. Сеансы злоупотребления у бытового пьяницы ситуационно обусловлены: пятница, свадьба, уход в отпуск, выход из отпуска, рождение детей и внуков (не обязательно своих), обмывание покупки. У алкоголика поводом для выпивки становится наличие выпивки — всё, ему не нужны никакие формальные привязки.
Если крепкий алкоголь присутствует в жизни эпизодически, то, по словам специалистов, при большой дозировке возникают симптомы острого отравления: тошнота, лабильность артериального давления, пульса. Для восстановления организму нужно один-два дня, а полностью ресурсы придут в норму через три-пять дней.
Если ситуация более запущенная, приходит абстинентный синдром, а с ним — желание выпить повторно. Это вторая стадия зависимости с запоями от двух дней до четырех недель.
— В этом случае состояние человека обычно усугубляется в течение года, — говорит нарколог Марина Иванникова. — Здесь уже появляется целый каскад симптомов с неврозами, одышкой, проблемами с пищеварением, головокружениями, появляются депрессии. Восстановительный период в этом случае занимает до двух недель, но необходима медицинская помощь, поскольку на второй стадии происходит истощение психики, есть дефицит витаминов группы B и серьезно нарушен водно-электролитный баланс.
Третья стадия — постабстинентный синдром. С повышенным уровнем тревоги, нарушениями сна, бессонницей, полиневропатией, тремором в конечностях. В этом случае, по данным специалистов, на восстановление может уйти больше года.
Трезвый эксперимент
Чтобы подкрепить теорию практикой, ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевской бесплатной больницы набрали 26 волонтеров, разделили их на две группы и провели эксперимент. Одну часть подопытных попросили пить как обычно, остальных попросили отказаться от алкоголя на месяц. После чего провели полную проверку здоровья, измерив, среди прочего, жир в печени, артериальное давление, биомаркеры заболеваний печени и химические вещества в крови, которые указывали на риск развития рака.
СЮЖЕТ
В результате выяснилось, что здоровье всех добровольцев, которые отказались от алкоголя на месяц, улучшилось. Их маркеры рака, жир в печени и вес снизились, а качество сна, концентрация и здоровье печени улучшились. Еще один позитивный результат — многие заядлые выпивохи стали пить на 70% алкоголя меньше, чем до эксперимента.
Больше подробностей о том, как завязка отражается на человеке, вы можете узнать из дневника мужчины, который на 40 дней отказался от алкоголя.