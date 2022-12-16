Минус 20 см без диет и спорта: модель раскрыла секрет, как быстро избавиться от выпирающего живота

— Начинать осваивать это упражнение рекомендуется именно с классического варианта, вы не должны напрягать мышцы или стараться сделать большой круг тазом, наоборот, всё должно быть мягко и максимально расслабленно. После того как это упражнение будет даваться вам легко, можно усложнять задачу, делая его стоя. Это может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд, так как современный сидячий образ жизни способствует ужесточению тазовых мышц и связок. Не расстраивайтесь, если не получится сразу, со временем мышцы вернут эластичность, и вы будете справляться с этим на ура, и что важнее — будете лучше понимать собственное тело и улучшите его здоровье, — говорит спортсменка.

