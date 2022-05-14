Джинсы больше не сидят: 6 популярных причин, которые делают вашу попу плоской, и 3 упражнения, чтобы это исправить
Эксперты рассказали, почему со временем ягодицы меняют свою форму и как это предотвратить
С возрастом большая часть людей, как мужчин, так и женщин, замечают, что их ягодицы, если не прилагать специальных усилий, теряют свои округлые формы (мужчины, мы же знаем, это вас тоже волнует, не отнекивайтесь). Наши коллеги из Wday.ru спросили у экспертов, почему так происходит и что с этим делать.
Красивыми ягодицами изначально должна наградить природа, и делает она это часто по национальному признаку. Латиноамериканки во все времена могли похвастаться соблазнительными формами, о которых европейки только мечтали. Тем не менее и среди россиянок есть те, чьим формам можно позавидовать, а есть и те, кого природа одарила другими преимуществами. Поэтому изначально вопрос о красивых формах лежит в плоскости генетики и особенностей фигуры — кому-то это дано, а кому-то не очень. Тем не менее с обвисанием тканей в области ягодиц со временем сталкиваются и те и другие.
Косметолог и массажист Владимир Яременко назвал несколько причин, по которым джинсы больше не сидят.
Возраст
— Гравитация тянет вниз не только ткани лица или грудь, но и другие части тела, в частности ягодицы. Процесс старения закономерный — кожа теряет упругость, снижается выработка коллагеновых волокон, мышечный корсет ослабевает, в результате мы имеем дело с птозом мягких тканей. Справиться с ситуацией можно при помощи как радикальных мер, например, прибегнув к возможностям пластической хирургии или косметологии, так и регулярно занимаясь спортом. Спорт помогает качать мышцы, подтягивает кожу. Конечно, качаясь в тренажерном зале, такие формы, как у Джей Ло, не получить, но подтянуть ягодицы вполне возможно, — советует эксперт.
Наличие лишнего веса
По опыту массажиста, лишняя подкожная клетчатка усугубляет проявление птоза, так как она способствует еще большему обвисанию тканей. Следовательно, вкладывает свою лепту в то, что ваша попа стала плоской. Можно сесть на диету и отправиться заниматься спортом либо прибегнуть к возможностям эстетической медицины. Кстати, недавно мы подробно рассказывали о кефирной и японских диетах — если вы захотите их попробовать, помните, врачи рекомендуют делать это далеко не всем.
Гормональный фон
— Любые изменения, в том числе беременность, послеродовой период, когда происходит гормональная перестройка организма, менопауза, проблемы с эндокринологической системой — всё это обязательно сказывается не только на состоянии и размерах груди, но и области живота и бедер. Поэтому фигура в целом подвержена подобным изменениям, — объясняет эксперт.
Так-то, привычка беременеть и рожать, девочки, тоже не способствует округлению ягодиц. Мы догадывались, конечно, но чтобы так — в лоб...
Высокий каблук
При ношении обуви на высоком каблуке верхняя часть бедер и ягодичная зона, в отличие от голеностопа и коленного сустава, не получают нагрузки, поэтому расслабляются. Эксперт советует, чтобы этого не происходило, чередовать ношение каблуков с обувью на плоской подошве, спортивной обувью и компенсировать недостаточную физическую нагрузку тренировками в зале.
Осанка
— Если в анамнезе у вас есть выраженный кифоз грудного отдела, который часто компенсируется сильным прогибом в поясничном отделе (лордозом), то это не может не сказаться на том, как визуально выглядят ягодицы в худшую сторону, — объясняет Владимир Яременко.
Малоподвижный образ жизни
Одна из основных причин плоских форм ягодиц — это сидячий образ жизни и отсутствие физической нагрузки, которая ведет к ослабеванию мышечного корсета и, конечно же, сказывается на том, как выглядит всё тело, усугубляя обвисание тканей.
— Дело в том, что наши ягодицы это те мышцы, которые отвечают за прямохождение и за нахождение в вертикальном положении, поэтому когда мы большую часть времени сидим, то ягодицы не задействуем. Если хотите упругие ягодицы, старайтесь просто больше двигаться, — советует мастер-тренер сети фитнес-клубов X-Fit Анастасия Юркова.
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