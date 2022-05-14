Джинсы больше не сидят: 6 популярных причин, которые делают вашу попу плоской, и 3 упражнения, чтобы это исправить

Красивыми ягодицами изначально должна наградить природа, и делает она это часто по национальному признаку. Латиноамериканки во все времена могли похвастаться соблазнительными формами, о которых европейки только мечтали. Тем не менее и среди россиянок есть те, чьим формам можно позавидовать, а есть и те, кого природа одарила другими преимуществами. Поэтому изначально вопрос о красивых формах лежит в плоскости генетики и особенностей фигуры — кому-то это дано, а кому-то не очень. Тем не менее с обвисанием тканей в области ягодиц со временем сталкиваются и те и другие.