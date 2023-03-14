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Очередь растягивается на часы: куда попадают новосибирцы, которые ломаются посреди города — фоторепортаж

В последние дни Новосибирск превратился в опасный аттракцион

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Травмпункт в поликлинике № 1 работает круглосуточно

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В Новосибирской области резко возросло количество обратившихся в травмпункты из-за падения на гололеде. За прошлую неделю рост в регионе составил 10 %. Вчера утром, 13 марта, наш корреспондент Елизавета Шаталова проверила, похожи ли тротуары на каток (видео, как она катается по Первомайскому скверу на коньках, — тут). А уже днем корреспондент посмотрела, куда попадают жертвы гололеда, которые не удержались на ногах. Публикуем ее репортаж из травмпункта городской поликлиники № 1 на Серебренниковской.

В поликлинике № 1 пациентов с травмами принимают круглосуточно. Больше всего обращений после падения на гололеде медработники фиксируют рано утром и поздно вечером. Днем в очереди в травматологии хоть и наплыв, но достаточно тихо и спокойно.

Некоторые знакомятся и переговариваются, кто-то пришел с родственниками и общаются с ними

Некоторые знакомятся и переговариваются, кто-то пришел с родственниками и общаются с ними

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— Я еще 13 февраля упала. Повторный прием уже. Шла, снег был и немножко ледяная поверхность, поскользнулась и на правый бок упала. Такая боль была. Доползла домой. Неделю, наверное, дома валялась. Дети приехали и повезли в травму. Оказалось, не перелом. Связки только. Я уже хожу, — поделилась историей Галина Васильевна.

Врачи отмечают, что невозможно спрогнозировать, сколько человек поступит в конкретный день

Врачи отмечают, что невозможно спрогнозировать, сколько человек поступит в конкретный день

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Галина Васильевна сидит в очереди всего пару часов, а вот Людмила Петровна со сломанной ногой рассказала, что находится в больнице уже четыре часа — она пришла в 10 утра, взяла направление и сразу пошла к травматологу.

На время оказания помощи влияет и поведение самих пострадавших

На время оказания помощи влияет и поведение самих пострадавших

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Но в очереди есть и те, кто только упал на улице и сразу пришел в травматологию. Мужчина, пожелавший не называть свое имя, рассказал, что упал рядом с Центральным рынком.

— Так, где был асфальт, — лед. Я скатился в яму и травмировал ногу, поясницу, — рассказал житель Новосибирска. Мужчина надеется, что у него всё в порядке и никакого перелома нет. Но отмечает, что в очереди сидит уже долго.

Как рассказала заместитель главного врача по медицинской части больницы Анастасия Шуркевич, до 12 часов дня 13 марта в травмпункт городской поликлиники № 1 обратились 15 человек. В отделении травматологии к этому времени собрались большие очереди.

Как рассказала Анастасия Шуркевич, в штате первой поликлиники работают 8 травматологов. Рано утром травматологи работают вдвоем

Как рассказала Анастасия Шуркевич, в штате первой поликлиники работают 8 травматологов. Рано утром травматологи работают вдвоем

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— На позапрошлой неделе 98 человек обратились за помощью из-за гололеда. На прошлой неделе 113 человек. А 13 марта до 12 часов дня 15 человек обратились в «травму», — отметила Анастасия Шуркевич.

При падении на гололеде чаще всего выявляют ушибы, ссадины, растяжение. Реже — переломы. Но здесь есть группа людей, которая в особой группе риска.

— Переломы тоже бывают, особенно у пожилого контингента, где есть элементы изменения плотности костной ткани. Это более приверженная к переломам категория лиц, — объяснила Анастасия Шуркевич.

Первая поликлиника обслуживает Центральный район и частично все остальные районы

Первая поликлиника обслуживает Центральный район и частично все остальные районы

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Как отмечает заместитель главврача, время нахождения человека в очереди зависит от многих факторов: сколько сейчас времени, какой характер травмы у человека.

— Иногда очередь задерживается из-за того, что муж или жена считают, что уже было проведено рентгенологическое исследование и в повторении нет необходимости. Или, наоборот, когда растяжение и нет показаний для рентгена, но человек считает, что есть. Или ему кажется, что гипс наложен неправильно. Такие попытки обучения наших специалистов мешают. Мы понимаем, что люди волнуются, стараемся относиться к ним максимально лояльно, — рассказала заместитель главврача.

Как рассказала заместитель главврача, однажды с травмой приехали даже из Шерегеша. В помощи в круглосуточной травматологии никому не отказывают.

Как рассказала заместитель главврача, однажды с травмой приехали даже из Шерегеша. В помощи в круглосуточной травматологии никому не отказывают.

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Заместитель главврача советует не выходить из дома, когда рано утром или поздно вечером. В это время освещения еще нет, а лед особенно скользкий. Следует надевать удобную и устойчивую обувь. Пожилым людям рекомендуют использовать при хождении трости или лыжные палки.

Чтобы избежать очередей в травмпункте, вы можете самостоятельно понять, нужна ли вам помощь и насколько у вас серьезная травма.

— Если при падении не было, например, штыря, на который вы могли бы упасть, или не подвернулась нога, если нет отека, или при прикосновении нет выраженной болезненности, то мы маловероятно поставим диагноз перелома. Скорее всего, это ушиб, — объяснила врач.

При этом если вас беспокоит сильная боль, вы не можете опираться на ногу, если есть оттек или покраснение кожи и особенно если изменилась анатомия, то нужно обращаться к медикам.

Тротуары в Новосибирске становятся все опаснее. О том, как уберечься от травм на гололеде, объясняем в видео.

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