Очередь растягивается на часы: куда попадают новосибирцы, которые ломаются посреди города — фоторепортаж

Но в очереди есть и те, кто только упал на улице и сразу пришел в травматологию. Мужчина, пожелавший не называть свое имя, рассказал, что упал рядом с Центральным рынком.



— Так, где был асфальт, — лед. Я скатился в яму и травмировал ногу, поясницу, — рассказал житель Новосибирска. Мужчина надеется, что у него всё в порядке и никакого перелома нет. Но отмечает, что в очереди сидит уже долго.

