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«Больше всего тротуаров — в Новосибирске»: губернатор поручил усилить уборку улиц от гололеда

Количество травм за неделю выросло на 10%

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Даже в центре города тротуары покрыты толстым слоем льда

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В Новосибирской области увеличилось количество обращений из-за гололедных травм. На прошлой неделе их стало на 10% больше, чем на позапрошлой.

Об этом на оперативном совещании 13 марта сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов. По его словам, с 6 по 12 марта в области зафиксировали 398 обращений.

Губернатор Андрей Травников поручил усилить работы по уборке тротуаров. Он обратился к главам муниципалитетов, в том числе мэру Новосибирска Анатолию Локтю:

— Всем главам муниципалитетов подсказываю: погода такая продлится еще некоторое время. Просьба дополнительно усилить работы по обработке и очистке тротуаров. Касается всех, Анатолий Евгеньевич, конечно, больше всего тротуаров — в Новосибирске.

Глава региона отметил, что гололед образовался из-за большого количества оттепелей и заморозков.

Улицы Новосибирска, действительно, покрылись льдом. Даже в центре города передвигаться по тротуарам достаточно сложно. Посмотрите в фоторепортаже НГС, с чем столкнулись горожане в первый рабочий день на этой неделе.

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