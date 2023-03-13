«Больше всего тротуаров — в Новосибирске»: губернатор поручил усилить уборку улиц от гололеда

В Новосибирской области увеличилось количество обращений из-за гололедных травм. На прошлой неделе их стало на 10% больше, чем на позапрошлой.
Об этом на оперативном совещании
Губернатор Андрей Травников поручил усилить работы по уборке тротуаров. Он обратился к главам муниципалитетов, в том числе мэру Новосибирска Анатолию Локтю:
— Всем главам муниципалитетов подсказываю: погода такая продлится еще некоторое время. Просьба дополнительно усилить работы по обработке и очистке тротуаров. Касается всех, Анатолий Евгеньевич, конечно, больше всего тротуаров — в Новосибирске.
Глава региона отметил, что гололед образовался из-за большого количества оттепелей и заморозков.
Улицы Новосибирска, действительно, покрылись льдом. Даже в центре города передвигаться по тротуарам достаточно сложно. Посмотрите в фоторепортаже НГС, с чем столкнулись горожане в первый рабочий день на этой неделе.