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Тротуары в Новосибирске стали очень опасны: как уберечься от травм на гололеде — объясняем в видео

Травматологи назвали способы снизить риск травм

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Из этого видео вы узнаете, как избежать серьезных травм на гололеде

Видео: Антон Дигаев, Анна Богданова

Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. В межсезонье растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска.

— В зоне риска люди с остеопорозом любого генеза. Возрастные люди, беременные женщины, которые потом недоступны для диагностики чаще всего, — перечислил врач травматолог-ортопед приемного отделения Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Виталий Романенко.

По его словам, чаще всего на гололеде получают травмы верхних конечностей, предплечья, лодыжек, ребер, головы.

В период межсезонья в Сети появляются советы, как правильно упасть, чтобы не получить травму. Но они скорее уместны для падения на ровной поверхности, а не на обычных улицах, где могут лежать глыбы льда, подчеркивает специалист.

Если всё же вы захотите научиться, посмотрите видео — там мы показываем несколько приемов. Снизить риск получения травмы можно с помощью специальных приспособлений для обуви. Но главное, напоминают специалисты, постоянная физическая активность.

— Снижение физической активности приводит к снижению мышечного тонуса, к снижению силы мышц. Приводит к нарушению нервно-мышечных связей, — объясняет заведующая физиотерапевтическим отделением Новосибирского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна Мария Гвоздарева. — То есть человек не может правильно, адекватно управлять своим телом, своими группами мышц.

В этом видео рассказываем, как поддерживать свой тонус и сколько времени на это вам понадобится.

Из-за гололеда цены на такси заметно выросли, а горожане по-прежнему падают и возмущаются работой коммунальщиков.

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