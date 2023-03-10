Тротуары в Новосибирске стали очень опасны: как уберечься от травм на гололеде — объясняем в видео

Из-за перепадов температур тротуары в Новосибирске покрылись коркой льда, поэтому ходить по улицам стало опасно. В межсезонье растут очереди в травмпункты, особенно опасно падать людям из группы риска.
— В зоне риска люди с остеопорозом любого генеза. Возрастные люди, беременные женщины, которые потом недоступны для диагностики чаще всего, — перечислил врач травматолог-ортопед приемного отделения Новосибирского НИИТО имени
По его словам, чаще всего на гололеде получают травмы верхних конечностей, предплечья, лодыжек, ребер, головы.
В период межсезонья в Сети появляются советы, как правильно упасть, чтобы не получить травму. Но они скорее уместны для падения на ровной поверхности, а не на обычных улицах, где могут лежать глыбы льда, подчеркивает специалист.
Если всё же вы захотите научиться, посмотрите видео — там мы показываем несколько приемов. Снизить риск получения травмы можно с помощью специальных приспособлений для обуви. Но главное, напоминают специалисты, постоянная физическая активность.
— Снижение физической активности приводит к снижению мышечного тонуса, к снижению силы мышц. Приводит к нарушению нервно-мышечных связей, — объясняет заведующая физиотерапевтическим отделением Новосибирского НИИТО имени
В этом видео рассказываем, как поддерживать свой тонус и сколько времени на это вам понадобится.
Из-за гололеда цены на такси заметно выросли, а горожане по-прежнему падают и возмущаются работой коммунальщиков.