«Вечера стоимость была 151, сегодня уже 500»: цены на такси в Новосибирске резко выросли в гололед

Утром 9 марта в Новосибирске выросли цены на такси. Сегодня на дорогах сильная гололедица.
— Ехала от метро Красный проспект до проспекта Дзержинского, 79. С вечера стоимость поездки была 151 рубль, сегодня уже около 500 рублей. Плюс такси пришлось очень долго ждать, после вызова искали машину около минуты и 8 минут машина ехала, — рассказала НГС читательница Екатерина.
О росте цен на поездку указано и в сами приложениях.
— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — объясняет повышение «Ядекс.Такси».
Аналогичное объяснение приводит «Ситимобил»:
— Если мы получаем слишком много заказов, стоимость поездки временно увеличивается, — отметили в агрегаторе.
По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, первой половине дня 9 марта в Новосибирске ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -7...-9 градусов. На дорогах сильная гололедица. Пробки в городе по данным 2ГИС составляют 7 баллов.
В начале года мы рассказывали, сколько новосибирским таксистам удалось заработать в новогоднюю ночь.