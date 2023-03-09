СЕЙЧАС -10°С
Пробки 6/10
usd 75.46
eur 80.55
Тема дняМесяц со взрыва на Линейной
Все новости
Все новости

«Вечера стоимость была 151, сегодня уже 500»: цены на такси в Новосибирске резко выросли в гололед

В агрегаторах связывают рост цены с большим количеством заказов

72

Читатели отмечают, что цены на поездку выросли больше, чем в 2 раза

Поделиться

Утром 9 марта в Новосибирске выросли цены на такси. Сегодня на дорогах сильная гололедица.

— Ехала от метро Красный проспект до проспекта Дзержинского, 79. С вечера стоимость поездки была 151 рубль, сегодня уже около 500 рублей. Плюс такси пришлось очень долго ждать, после вызова искали машину около минуты и 8 минут машина ехала, — рассказала НГС читательница Екатерина.

О росте цен на поездку указано и в сами приложениях.

— Цена сильно выросла. Сейчас в этом районе очень много заказов, свободных машин не хватает. Система временно повышает цену, чтобы привлечь водителей из соседних районов, — объясняет повышение «Ядекс.Такси».

Аналогичное объяснение приводит «Ситимобил»:

— Если мы получаем слишком много заказов, стоимость поездки временно увеличивается, — отметили в агрегаторе.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, первой половине дня 9 марта в Новосибирске ожидается погода преимущественно без осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха -7...-9 градусов. На дорогах сильная гололедица. Пробки в городе по данным 2ГИС составляют 7 баллов.

По теме

ТаксиПогодаЛед
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter