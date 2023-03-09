«Вечера стоимость была 151, сегодня уже 500»: цены на такси в Новосибирске резко выросли в гололед

Утром 9 марта в Новосибирске выросли цены на такси. Сегодня на дорогах сильная гололедица.

— Ехала от метро Красный проспект до проспекта Дзержинского, 79. С вечера стоимость поездки была 151 рубль, сегодня уже около 500 рублей. Плюс такси пришлось очень долго ждать, после вызова искали машину около минуты и 8 минут машина ехала, — рассказала НГС читательница Екатерина.