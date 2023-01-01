«Нормально так получилось»: сколько новосибирские таксисты заработали в новогоднюю ночь

Новосибирские таксисты поделились цифрами, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь. У всех получились разные итоги, и большинство остались недовольны ими.



— Сколько раз зарекался не работать на Новый год, и всё равно. В этом году поездки выросли, но несильно. В прошлом около 400–500 рублей стоили, в этом — около 600 рублей, — поделился цифрами таксист Андрей. — Если всё отнять: комиссию, аренду машины, бензин, то вышло около 7 тысяч рублей.