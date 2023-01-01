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Тема дняЧем заняться в новогодней столице. Афиша
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«Нормально так получилось»: сколько новосибирские таксисты заработали в новогоднюю ночь

Цена поездки достигала 600–700 рублей

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У всех таксистов получились разные доходы

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Новосибирские таксисты поделились цифрами, сколько им удалось заработать в новогоднюю ночь. У всех получились разные итоги, и большинство остались недовольны ими.

— Сколько раз зарекался не работать на Новый год, и всё равно. В этом году поездки выросли, но несильно. В прошлом около 400–500 рублей стоили, в этом — около 600 рублей, — поделился цифрами таксист Андрей. — Если всё отнять: комиссию, аренду машины, бензин, то вышло около 7 тысяч рублей.

Но некоторые водители остались более чем довольны заработком.

— У меня своя тачка. И нормально так получилось. Откатал на 12 тысяч рублей, ну это до вычета и всех расходов. Будет в итоге около десятки, наверное, — доволен таксист Евгений. — Тяжело, конечно, сейчас буду праздновать уже Новый год.

Он отметил, что дальние поездки могли стоить в этом году около 700 и даже 800 рублей. В среднем водители выполнили за ночь по 25–35 поездок.

В этом году многие водители такси решили не работать в новогоднюю ночь. Они утверждают, что выгоды мало, а «пьяных» проблем много. Мы поговорили с водителями такси, которые детально рассказали о сложностях работы в Новый год.

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