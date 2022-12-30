«Блюют салатами, хотят выйти на ходу, цены низкие». Новосибирские таксисты — о том, почему не будут работать в Новый год

Алексей, 47 лет

— Мне кажется, что никто не будет работать, обсуждал уже в прошлом году, что в новогоднюю ночь самые обычные цены и даже «зеленка» (минимальный тариф на поездку. — Прим. ред.) по 89 рублей. Я уже года 3 как перестал работать в Новый год. Не вижу смысла, в прошлом году писали, что и отказы были за наличку, да и смысла уже нет. Когда еще не было так сильно развитого агрегатора, можно было с площади Ленина до Центрального рынка минимум 500 рублей взять. То есть отъезжаешь от площади — 500 рублей уже минималка, за 1000 рублей на левый берег — это еще куда ни шло. Единственное, что меня держит, может быть, баллов надо будет набивать (в агрегаторе), но это в любом случае до 23 часов я поработаю. Лучше 1-го или 2-го выходить и там на неделе.