«Блюют салатами, хотят выйти на ходу, цены низкие». Новосибирские таксисты — о том, почему не будут работать в Новый год

Принято считать, если трудиться в новогоднюю ночь, например таксистом, то можно заработать очень много денег, ведь празднующие горожане не скупятся на расходы. Еще некоторое время назад это действительно было так, но теперь многие таксисты даже не собираются выходить на линию в ночь с 31 декабря на 1 января — говорят, выгоды мало, а «пьяных» проблем много. Мы поговорили с водителями такси, которые детально рассказали о сложностях работы в Новый год.
Алексей, 47 лет
— Мне кажется, что никто не будет работать, обсуждал уже в прошлом году, что в новогоднюю ночь самые обычные цены и даже «зеленка» (минимальный тариф на поездку. — Прим. ред.) по 89 рублей. Я уже года 3 как перестал работать в Новый год. Не вижу смысла, в прошлом году писали, что и отказы были за наличку, да и смысла уже нет. Когда еще не было так сильно развитого агрегатора, можно было с площади Ленина до Центрального рынка минимум 500 рублей взять. То есть отъезжаешь от площади — 500 рублей уже минималка, за 1000 рублей на левый берег — это еще куда ни шло. Единственное, что меня держит, может быть, баллов надо будет набивать (в агрегаторе), но это в любом случае до 23 часов я поработаю. Лучше 1-го или 2-го выходить и там на неделе.
Игорь, 35 лет
— Я тоже не буду в Новый год работать, не вижу смысла давно уже. Я несколько лет назад выезжал, работал до 24 часов, просто голый тариф катал. Коэффициенты (повышающие к цене) были, но вообще ни о чем, в основном голый тариф. Плюнул на это дело и не выезжал. Потом в следующие годы смотрел коэффициенты, а их и не было. А вот 1-го числа там ценники, да, ближе к 12 часам утра уже начинаются неплохие. Когда-то давным-давно еще были заработки в новогоднюю ночь, я помню, друг работал, рассказывал, что 12 тысяч набил, заработал себе чистыми. Тогда это деньги были очень хорошие.
Антон, 30 лет
— Прямо в 24 часа я работать не собираюсь, выйду где-то часа в 4 утра 1-го января. 31-го буду работать часов до девяти вечера, по ситуации, как работа будет.
Олег, 40 лет
— Основная проблема — нет компенсации агрегатора за то, что пассажиры не выходят, когда мы приезжаем. Если они выходят с опозданием, то ожидание по 10 рублей минута, вот они 10 минут не выходят — сотка накапала. Я объявляю им цену, они пьяные, ничего не понимают, и начинается ругань. Начинают мозги парить, что «нам сказали 400 рублей, больше нет или больше не дадим, ты нас обманываешь». Постоянные конфликты, загаженные машины, люди реально переедают салатов, потом это всё в лучшем случае на коврике, а так в основном на сиденье. Постоянно нужно контролировать человека, чтобы он там не обгладил всё. Также происходят конфликты между пассажирами, они выходят в алкогольном опьянении, начинают выяснять отношения почему-то именно в машине, пытаются выйти на ходу.
Данил, 27 лет
— Ценники прыгают так, что не поймешь. Вроде смотришь, там коэффициент (повышающий) от 150 до 200 рублей, стоишь, а тебе прилетает заказ плюс 20 рублей. В новогоднюю ночь! И ты смотришь, как дурак, на него, теряешь активность. Теряешь раз, два, потом агрегатор может тебя заблокировать на 6 часов работы. И ты не заработал деньги и психуешь. Лучше выйти 1-го числа, когда люди едут опохмеляться, с детьми, уже добренькие, опохмелившиеся. С детьми когда они едут, ведут себя более прилично, более щедренькие, чем навеселе. По заработку новогодняя ночь вообще не отличается от нормальной пятницы или субботы, может быть, даже хуже. Еще в новогоднюю ночь лютая пробка на Красном проспекте, если заказ получил туда, там можно просто полчаса потерять, выезжая с Красного.
С 23 декабря в Новосибирске проезд на автобусе, трамвае и троллейбусе стоит 30 рублей. До 30 рублей также увеличилась стоимость поездки в метро.