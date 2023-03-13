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Тема дняНа коньках по центру города - видео
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Быстро, весело и почти безопасно: журналист НГС надела коньки и прокатилась по центру Новосибирска — видео

Из-за перепада температур в городе стало скользко

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Понедельник корреспондент НГС начала со спорта

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Сегодня, 13 марта, самый длинный каток на Михайловской набережной закрывается, но, если вы не успели там покататься, — не расстраивайтесь. Погода Сибири подготовила лучшее развлечение для горожан и превратила в каток улицы и парки.

Корреспондент НГС Елизавета Шаталова решила провести утро понедельника весело, надела коньки и пошла кататься в Первомайский сквер. И это оказалось хорошим спортивным зарядом на весь день.

Из-за перепада температур город покрылся льдом

Из-за перепада температур город покрылся льдом

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Еще чуть-чуть и видео загрузится
Журналист НГС даже ни разу не упала. Хотя пару раз запиналась. Все-таки не очень ровная поверхность у импровизированного катка

Видео: Александр Ощепков

Съемка проходила в 10 утра, когда большинство людей уже были в офисах. Возле фонтана в этот момент только начали убирать лед

Съемка проходила в 10 утра, когда большинство людей уже были в офисах. Возле фонтана в этот момент только начали убирать лед

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Снег с «катка» убрали, и кататься стало намного лучше

Снег с «катка» убрали, и кататься стало намного лучше

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На коньках вы становитесь быстрее, чем большинство прохожих

На коньках вы становитесь быстрее, чем большинство прохожих

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Погода на улице как раз подходит для прогулок: солнце и легкий морозец

Погода на улице как раз подходит для прогулок: солнце и легкий морозец

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За несколько минут катания у корреспондента заболели ноги от напряжения. Коньки — это тяжелый спорт

За несколько минут катания у корреспондента заболели ноги от напряжения. Коньки — это тяжелый спорт

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Многие прохожие даже не одаривали журналистов удивленным взглядом. Публику эпатировать не получилось

Многие прохожие даже не одаривали журналистов удивленным взглядом. Публику эпатировать не получилось

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Зато мы неплохо повеселились

Зато мы неплохо повеселились

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Не забывайте, что всё это сделано ради шутки и так передвигаться по городу небезопасно

Не забывайте, что всё это сделано ради шутки и так передвигаться по городу небезопасно

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Утром в понедельник фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску. Смотрим вместе на ледяные тротуары и дороги.

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