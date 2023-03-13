Быстро, весело и почти безопасно: журналист НГС надела коньки и прокатилась по центру Новосибирска — видео

Сегодня, 13 марта, самый длинный каток на Михайловской набережной закрывается, но, если вы не успели там покататься, — не расстраивайтесь. Погода Сибири подготовила лучшее развлечение для горожан и превратила в каток улицы и парки.
Корреспондент НГС Елизавета Шаталова решила провести утро понедельника весело, надела коньки и пошла кататься в Первомайский сквер. И это оказалось хорошим спортивным зарядом на весь день.
Утром в понедельник фотокорреспондент НГС Александр Ощепков прогулялся по Новосибирску. Смотрим вместе на ледяные тротуары и дороги.