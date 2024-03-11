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Спорт

В Новосибирске назвали дату открытия бассейна СКА — его реконструировали за 743 миллиона

Старый корпус бассейна снесли, на укрепленных фундаментах возвели новый спортивный комплекс

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Бассейн имеет дорожки для плавания длиной в 50 метров

Стала известна дата открытия бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске. Об этом НГС сообщили в министерстве спорта Новосибирской области.

Открытие бассейна состоится уже до конца текущей рабочей недели.

— Планируется открытие бассейна на 15 марта. Строительство было завершено, как и планировалось, велись пуско-наладочные работы. Сейчас уже известна точная дата открытия, — рассказала НГС пресс-секретарь Минспорта НСО Яна Мажинская.

Реконструкция бассейна СКА стартовала в 2021 году, но в апреле 2022 года стройка была остановлена. В августе того же года была объявлен новый конкурс на проведение работ. Тогда не удалось найти подрядчика на реконструкцию за 700 миллионов рублей. Новый конкурс был объявлен в октябре. Подрядчиком стало АО «Астон. Стройтрест 43», стоимость строительства оценили в более чем 743,8 миллиона рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компания «Астон. Стройтрест 43» образована в 1992 году. По состоянию на 2014 год (последние опубликованные данные) акционерами числятся Алексей Матвеев (78,62%), Александр Круглов (0,23%), Оксана Горина (0,14%) и Николай Фисенко (0,11%). На конец 2022 года выручка компании составила 538,5 миллиона рублей, чистая прибыль — 61,2 миллиона рублей.

В ноябре 2023 года корреспонденты НГС побывали на внутри бассейна СКА и сделали фоторепортаж. Посмотрите на фото обновленного здания.

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Новосибирск Бассейн СКА Спорт
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