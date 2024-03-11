В Новосибирске назвали дату открытия бассейна СКА — его реконструировали за 743 миллиона

Реконструкция бассейна СКА стартовала в 2021 году, но в апреле 2022 года стройка была остановлена. В августе того же года была объявлен новый конкурс на проведение работ. Тогда не удалось найти подрядчика на реконструкцию за 700 миллионов рублей. Новый конкурс был объявлен в октябре. Подрядчиком стало АО «Астон. Стройтрест 43», стоимость строительства оценили в более чем 743,8 миллиона рублей.

